Agencias

España felicita a Irak por el "buen desarrollo" de las elecciones y espera la "pronta" formación del Gobierno

Guardar

España ha felicitado al Gobierno de Irak y al pueblo iraquí por la "organización, participación y buen desarrollo" de las elecciones parlamentarias del pasado 11 de noviembre, en las que la opción más votada ha sido la coalición del primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por José Manuel Albares, el Ejecutivo ha celebrado el proceso electoral al parlamento de Irak celebrado este martes y ha deseado la "pronta formación de un Gobierno" tras conocerse los resultados.

"España reitera su compromiso con la estabilidad, soberanía e integridad territorial de Irak, así como su voluntad de seguir trabajando conjuntamente por la paz y la estabilidad de la región", ha expresado el Gobierno.

En los comicios de esta semana, la coalición del primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha sido la opción más votada en las elecciones, según resultados preliminares publicados este miércoles por la Comisión Electoral Superior Independiente y correspondientes al 99,74% del escrutinio.

En segundo lugar, con alrededor de un millón de votos se ha posicionado el Partido Demócrata del Kurdistán (KDP), liderado por el presidente de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani. La comisión electoral ha confirmado una participación del 56,11%, lo que representa un aumento de doce puntos porcentuales respeto a los comicios de 2021, según recoge el medio kurdo 'Rudaw'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Auroras boreales iluminan los cielos por la tormenta solar: así se ven de verdad y por qué tu móvil las capta distintas

Infobae

Modi dice que los "conspiradores" detrás de la explosión en Nueva Delhi "no quedarán impunes"

Las autoridades indias decretaron alerta máxima tras la explosión cerca del Fuerte Rojo, episodio que provocó víctimas y heridos, mientras Narendra Modi prometió que los responsables serán identificados y enfrentarán consecuencias judiciales, según su declaración oficial

Modi dice que los "conspiradores"

Von der Leyen defiende que préstamo con activos rusos congelados es "la manera más eficaz" de apoyar a Ucrania

Von der Leyen defiende que

SoftBank dobla el beneficio en su segundo trimestre fiscal impulsado por su inversión en OpenAI

El grupo inversor japonés registra fuerte subida en sus utilidades tras lograr cuantiosas ganancias por valorización de activos tecnológicos, además de desprenderse de su participación en Nvidia y aprobar una división de acciones buscando ampliar la base de tenedores

SoftBank dobla el beneficio en

El Supremo de China rechaza el recurso de un periodista condenado a siete años de prisión por espionaje

El Supremo de China rechaza