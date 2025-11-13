El ministro del Interior de Colombia matiza las palabras de Petro y asegura que seguirán colaborando con EEUU

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha matizado las recientes palabras del presidente, Gustavo Petro, acerca de suspender el intercambio de información de Inteligencia con Estados Unidos y ha asegurado que seguirán cooperando con ese país en la lucha contra el crimen y el narcotráfico.

"Ha habido una mala interpretación por la prensa colombiana y algunos funcionarios del Gobierno", ha querido aclarar este jueves el ministro del Interior, después de que Petro hace unos días anunciara la suspensión de "comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses".

Benedetti ha argumentado que Petro "nunca ha dicho" que las agencias estadounidenses fueran a dejar de colaborar con sus homólogas colombianas. "Seguiremos trabajando como la ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con Estados Unidos", ha reafirmado el ministro del Interior en X.

Petro anunció este martes en su cuenta en X que había dado orden a las agencias de inteligencia de Colombia para que suspendieran de manera temporal el intercambio de información con sus homólogas estadounidenses en respuesta a los ataques que Washington viene lanzando desde el último mes sobre aguas del Caribe y el Pacífico.

"La lucha contra las drogas debe subordinarse a los Derechos Humanos del pueblo caribeño", argumentó Petro, que tras el revuelo matizó posteriormente que solo se intercambiaría información con Estados Unidos si existían garantías de que sería utilizada para realizar operaciones contra el narcotráfico con apego a la ley.