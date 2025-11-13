El Departamento de Justicia de EEUU demanda al estado de California por aprobar un nuevo mapa electoral

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado este jueves una demanda contra el estado de California por aprobar la pasada semana un nuevo mapa electoral para el Congreso a propuesta de su gobernador, Gavin Newsom.

"Newsom debería preocuparse por mantener seguros a los californianos y frenar la violencia de Antifa, no por manipular su estado para obtener rédito político", ha señalado la fiscal general, Pam Bondi, en un mensaje publicado en la red social X.

Poco después, la oficina del gobernador de California ha reaccionado a la demanda en redes sociales y ha asegurado que la Administración de Donald Trump "perderá en los tribunales" al igual que ya lo hizo en las urnas.

Esto se produce después de que los californianos aprobaran el pasado miércoles la denominada "Ley de Respuesta a la Manipulación Electoral" o Proposición 50, que permite al Partido Demócrata ganar hasta cinco escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

La votación se enmarca en medio de la batalla abierta entre el Partido Demócrata y el Republicano después de que los republicanos en Texas, Misuri y Carolina del Norte rediseñaran este año los distritos electorales para favorecer a su formación.