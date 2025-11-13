Agencias

EEUU anuncia la muerte de cinco miembros de Estado Islámico en las últimas operaciones en Siria

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este jueves de que cinco presuntos miembros del grupo terrorista Estado Islámico han muerto y otros 19 han sido capturadas durante más de una veintena de operaciones realizadas contra la organización en territorio sirio entre los meses de octubre y noviembre.

El comandante del CENTCOM Brad Cooper ha destacado estas acciones y ha manifestado en un comunicado que el éxito de Estados Unidos a la hora de "contrarrestar a Estado Islámico en Siria reviste un éxito notable".

Así, ha explicado que las operaciones en cuestión fueron realizadas entre el 1 de octubre y el 6 de noviembre y ha destacado que las autoridades sirias firmaron recientemente una declaración de cooperación para hacer frente al grupo terrorista.

"Vamos a seguir persiguiendo de forma agresiva cualquier remanente de Estados Islámico en Siria con ayuda de la coalición para garantizar que las victorias son duraderas y que no son capaces de regenerarse ni de exportar ataques terroristas a otros países", ha explicado.

Por otra parte, ha destacado la importancia de repatriar a la población desde los campos de desplazados como el de Al Hol y Al Roj, donde hay unas 70.000 personas. "La repatriación reduce la posibilidad de que haya una influencia extremista, especialmente entre las mujeres y los niños", ha dicho.

"Repatriar a poblaciones vulnerables antes de que se radicalicen no es solo una cuestión de compasión sino un golpe decisivo contra la capacidad de Estados Islámico de regenerarse", ha apuntado.

