Detenido en Alemania otro presunto miembro de Hamás tras llegar al país desde Dinamarca

Las autoridades de Alemania han detenido este jueves a otro presunto miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) después de que entrara al país desde Dinamarca, en el marco de una investigación en torno a un supuesto plan para atacar instalaciones israelíes o judías en el país y en Europa.

La Fiscalía alemana ha indicado en un comunicado que el sospechoso, identificado como Mahmud Z., nacido en Líbano, ha sido detenido en un tren cerca de Flensburg después de que cruzara la frontera desde Dinamarca.

Asimismo, ha especificado que se sospecha de su implicación en "la obtención de armas para la organización terrorista Hamás", antes de afirmar que "en agosto de 2025 se hizo con un fusil automático, ocho pistolas y más de 600 municiones en Hesse de manos de Borhan el K.", quien fue detenido durante la jornada del miércoles.

"Mahmud Z. transportó posteriormente este material a Wael F. M. en Berlín", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que estos materiales fueron incautados durante el arresto de este último el 1 de octubre de 2025. El último detenido comparecerá mañana ante un tribunal para determinar si debe permanecer bajo arresto.