Agencias

Detenido en Alemania otro presunto miembro de Hamás tras llegar al país desde Dinamarca

Guardar

Las autoridades de Alemania han detenido este jueves a otro presunto miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) después de que entrara al país desde Dinamarca, en el marco de una investigación en torno a un supuesto plan para atacar instalaciones israelíes o judías en el país y en Europa.

La Fiscalía alemana ha indicado en un comunicado que el sospechoso, identificado como Mahmud Z., nacido en Líbano, ha sido detenido en un tren cerca de Flensburg después de que cruzara la frontera desde Dinamarca.

Asimismo, ha especificado que se sospecha de su implicación en "la obtención de armas para la organización terrorista Hamás", antes de afirmar que "en agosto de 2025 se hizo con un fusil automático, ocho pistolas y más de 600 municiones en Hesse de manos de Borhan el K.", quien fue detenido durante la jornada del miércoles.

"Mahmud Z. transportó posteriormente este material a Wael F. M. en Berlín", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que estos materiales fueron incautados durante el arresto de este último el 1 de octubre de 2025. El último detenido comparecerá mañana ante un tribunal para determinar si debe permanecer bajo arresto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ibex 35 roza los 16.400 en un nuevo máximo histórico tras el acuerdo en EEUU que reabre su Gobierno

La sesión finaliza en niveles récord, impulsada por el acuerdo en el Senado estadounidense que pone fin al largo cierre gubernamental, mientras los mercados internacionales registran subidas y los analistas anticipan que el foco se dirige a nuevos datos económicos clave

El Ibex 35 roza los

El tritón palmeado "colonizó" Europa desde los Pirineos, según un estudio

El tritón palmeado "colonizó" Europa

El presidente paquistaní firma la reforma constitucional que incluye inmunidad a jefe de Estado y del Ejército

El presidente paquistaní firma la

Previa del España - San Marino

Previa del España - San

Rutte defiende la respuesta aérea de la OTAN a las incursiones rusas en su espacio aéreo

Rutte defiende la respuesta aérea