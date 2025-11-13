Arévalo advierte de "serias" amenazas contra defensores de derechos humanos en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 13 nov (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió este jueves que los defensores de derechos humanos enfrentan en su país "serias" amenazas de agresión por parte "intereses oscuros" que, incluso, están "incrustados" en las instituciones del Estado.

"Hoy enfrentamos niveles serios de amenazas, agresión y criminalización de personas que promueven el respeto de los derechos humanos frente a actores y redes criminales, a veces incrustados en instituciones del Estado, que se niegan a aceptar que Guatemala está cambiando", enfatizó el mandatario guatemalteco.

Arévalo hizo la advertencia durante un acto público en el antiguo Palacio de Gobierno, en el que fue presentada la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035, en cumplimiento a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida en 2014 por el asesinato en 2004 del activista Florentín Gudiel Ramos.

El jefe de Estado reiteró en su discurso que "es evidente que hay una correlación directa entre el proceso de cooptación institucional y el aumento de la criminalización de personas defensoras de derechos humanos".

"Es un día histórico para Guatemala porque concluye un proceso de diálogo que tiene como principal resultado esta Política", dijo el presidente, al recordar la falta de acceso a la justicia del caso Gudiel, quien "dedicó su vida al bien común".

Arévalo explicó que este documento busca garantizar una transformación real y duradera del Estado para que casos como el de este activista "no se repitan", porque esas vidas humanas "han sido destruidas por aparatos de seguridad que deberían proteger al pueblo".

En opinión del mandatario, "es urgente" poner a funcionar esta política para sentar las bases de una transformación "irreversible" del Estado ante las amenazas y criminalización que sufren indígenas, estudiantes, académicos, ambientalistas, periodistas, abogados y operadores de justicia independientes.

Arévalo enfatizó que existen "intereses oscuros" que están agazapados en muchos rincones de instituciones públicas y otros sectores y puso como ejemplo el aumento de las agresiones durante 2023, cuando se contabilizaron más de nueve mil ataques, de los cuales cerca de mil quinientos fueron dirigidos contra periodistas y comunicadores sociales.

El gobernante exhortó al pueblo a "poner los ojos en el rescate del sistema de justicia en 2026", que en su opinión "será un año crítico para el futuro democrático" por las elecciones en algunas cortes y del nuevo fiscal general, entre otros.

La Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035, compromete a las instituciones públicas a promover el respeto de los derechos humanos de los defensores en una sociedad en proceso de democratización, concluyó el jefe de Estado guatemalteco.