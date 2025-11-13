Agencias

Abascal cree que el fiscal general es culpable y que "hay pruebas" para condenarle

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es culpable de la filtración de datos personales de pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que investiga el Tribunal Supremo y que este jueves enfrenta su última jornada de juicio.

"Yo no tengo ninguna duda de que hay pruebas para condenar al fiscal general", ha afirmado en una entrevista en 'La mirada crítica' de Telecinco, que ha recogido Europa Press, sosteniendo así que García Ortiz debería ser declarado culpable en la causa en la que se le investiga como el responsable de filtrar a la prensa un correo del novio de la presidenta madrileña.

Al hilo, Abascal ha lamentado lo "difícil" que es "seguir todos los casos de corrupción que están aflorando" en el Gobierno y en el entorno del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, desde el fiscal general "hasta su familia".

También ha recordado que tanto el exministro José Luis Ábalos como su sustituto al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, el ex 'número tres' socialista Santos Cerdán, "están en el banquillo o en la cárcel"

"Es difícil seguir todos estos juicios. Yo creo que la gente no sólo se indigna, sino que cada vez se pierde más con este volumen de corrupción que estamos soportando", ha concluido Abascal.

EuropaPress

