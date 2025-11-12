Zelenski promete seguir desarrollando los drones interceptadores "en estrecha cooperación con los socios"

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha puesto en marcha contrataciones masivas para aprovechar toda la capacidad productiva nacional en materia de defensa aérea, en respuesta a los ataques recientes. El presidente Volodimir Zelenski anunció que el objetivo de estas contrataciones es fortalecer la fabricación de drones interceptores, así como el entrenamiento de operadores ucranianos, todo ello en coordinación con aliados extranjeros. Esta estrategia busca dar una respuesta ágil y efectiva ante un volumen creciente de ataques rusos, y fue comunicada oficialmente a través de un mensaje en la red social X el miércoles. Según consignó el medio Europa Press, Zelenski detalló que la producción conjunta y la financiación internacional permitirán acelerar la entrega de nuevas tecnologías y aumentar su disponibilidad para el frente ucraniano.

De acuerdo con Europa Press, el mandatario subrayó que la cooperación internacional se mantiene como un eje central en el desarrollo y despliegue de la tecnología asociada a los drones interceptores. Zelenski explicó que, casi cada noche, los sistemas de defensa aérea ucranianos deben responder a ataques con aeronaves no tripuladas lanzadas por fuerzas rusas. El propio presidente destacó que los resultados de estos esfuerzos han mejorado considerablemente, manifestando que más de 150 drones rusos han sido neutralizados desde que comenzó el mes. La Fuerza Aérea de Ucrania, según el reporte incorporado por Europa Press, informó que solo en la madrugada de este miércoles pudieron frenar 90 de los 121 drones lanzados por Rusia, aunque 31 alcanzaron 19 puntos distintos del territorio ucraniano. Las autoridades no entregaron detalles sobre víctimas o daños materiales derivados de estos impactos.

El desarrollo, capacitación y despliegue de nueva tecnología para contrarrestar los ataques de drones se plantea como una de las prioridades del Ejecutivo ucraniano ante la magnitud de los ataques registrados desde febrero de 2022, cuando se inició la invasión rusa. Europa Press señaló que el presidente Zelenski remarcó la relevancia de la “producción conjunta y financiación” con los países aliados para acelerar la innovación tecnológica y lograr que Ucrania incremente significativamente su capacidad de defensa aérea en un corto plazo. El líder ucraniano enfatizó que estos trabajos responden a una “estrecha cooperación” con socios internacionales y agradeció públicamente a quienes están impulsando los avances en defensa, indicando que “habrá más” resultados positivos en la interceptación de drones.

La confirmación, por parte de la Fuerza Aérea, de la intensidad y frecuencia de los ataques rusos, así como de la capacidad de respuesta que están desarrollando las unidades ucranianas, refuerza el mensaje de que la defensa aérea del país depende tanto del desarrollo tecnológico nacional como del respaldo material y financiero de sus aliados. Aunque no se detallaron los lugares de los 19 ataques ni se informaron cifras sobre daños o bajas, la declaración oficial respalda la urgencia del proyecto de modernización e incremento de la fabricación y entrenamiento detallado por Zelenski, según reportó Europa Press.

Este refuerzo en la estrategia ucraniana para contrarrestar ataques con drones ocurre en un contexto marcado por el aumento de la presión militar sobre Kiev y otras regiones del país por parte de fuerzas rusas. En ese marco, la decisión del Ministerio de Defensa de contratar toda la capacidad nacional para la producción de interceptores conforma una apuesta decisiva por la autosuficiencia y la rapidez en la implementación de soluciones tecnológicas. Europa Press también destacó que el mensaje del mandatario ucraniano busca consolidar la percepción interna y externa de que Ucrania prioriza la innovación militar y la unión con sus socios internacionales frente a la amenaza persistente de los ataques aéreos sobre infraestructuras civiles y militares.

El llamado de Zelenski a continuar estos esfuerzos y agradecer la colaboración internacional se alinea con el objetivo de acelerar la llegada de recursos y equipos, así como fortalecer la moral en las filas ucranianas y asegurar la confianza de la población civil en la capacidad del país para proteger su espacio aéreo. Según publicó Europa Press, la promesa de seguir expandiendo y perfeccionando tanto la tecnología existente como el adiestramiento de quienes la operan constituye una de las principales respuestas institucionales frente al desafío que representan los ataques rusos en la actual fase del conflicto armado.