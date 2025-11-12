Trump pide al presidente de Israel indultar a Netanyahu a pesar de los casos judiciales abiertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado este miércoles una misiva a su homólogo israelí, Isaac Herzog, al que le ha pedido sopesar la posibilidad de indultar al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, a pesar de los casos judiciales abiertos en su contra por corrupción.

"El presidente Herzog tiene al presidente Trump en muy alta estima y quiere expresarle de nuevo su apoyo inquebrantable a Israel, su tremenda contribución para lograr el regreso de los rehenes y reconfigurar la situación en Oriente Próximo y, especialmente en Gaza", ha indicado la oficina del primer ministro israelí en un comunicado.

Asimismo, ha destacado su contribución a la "seguridad del Estado de Israel", pero ha matizado que, "sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona que solicite un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de conformidad con los procedimientos existentes".

No es la primera vez que Trump aboga por lograr que Netanyahu obtenga el indulto. Durante su visita al país el pasado mes de octubre, el magnate neoyorquino instó a que dicha medida fuera adoptada y restó importancia al hecho de que el mandatario israelí haya aceptado regalos de multimillonarios.

El inquilino de la Casa Blanca se ha sorprendido de que el líder israelí se haya visto involucrado en un caso judicial "políticamente motivado" desde 2020 y ha calificado los delitos de los que se acusa a Netanyahu como "cargos injustos con el fin de hacerle un gran daño".

El juicio de Netanyahu comenzó en mayo de 2020 y se centra en tres casos de corrupción distintos en los que se le acusa de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos. El más grave de ellos, conocido como Caso 4000, alega que el primer ministro utilizó su cargo para beneficiar al accionista mayoritario del gigante de las telecomunicaciones Bezeq a cambio de una cobertura favorable en un popular sitio web de noticias, acusación que ha negado.