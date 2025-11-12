Muere un expolicía de Israel con estrés postraumático que se inmoló a lo bonzo hace cerca de dos semanas

Un antiguo policía de Israel con trastorno por estrés postraumático que se inmoló hace dos semanas frente a la vivienda de un oficial del Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Defensa ha fallecido a causa de las heridas sufridas, según ha confirmado el hospital en el que se encontraba ingresado.

El fallecido, identificado como Vital Mishiev, sufrió graves quemaduras tras inmolarse en el lugar, que habría visitado en varias ocasiones previamente. El Ministerio de Defensa indicó que el hombre entró en rehabilitación en 2013 tras ser alcanzado en la cabeza por una pedrada a manos de una persona con problemas psiquiátricos.

El agente sufría trastorno por estrés postraumático a causa del incidente y se le reconoció un grado de discapacidad del 30 por ciento, si bien él reclamaba un grado de discapacidad del cien por cien, que incluiría la entrega de una vivienda pública, sin que se alcanzara una solución.

Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'Yedioth Ahronoth', el hombre, de 46 años y divorciado, se encontraba sin techo antes del incidente y dormía al raso cerca de la vivienda del citado oficial del Ministerio de Defensa, que por ahora no se ha pronunciado sobre el fallecimiento.