La nueva plataforma Private AI Compute de Google permite combinar la potencia de los modelos en la nube con privacidad

Google ha presentado su nueva plataforma en la nube Private AI Compute, pensada para ofrecer experiencias de inteligencia artificial (IA) mejoradas manteniendo la privacidad de los datos del usuario, al combinar los modelos de Gemini más potentes de la nube, con las mismas garantías de seguridad y privacidad que ofrece el procesamiento local de IA.

Aunque actualmente hay algunas funciones de IA que se ejecutan de forma local en los dispositivos de Google, como la traducción o los resúmenes de audio, aquellas tareas que requieren un razonamiento más avanzado o mayor potencia de cálculo, en ocasiones, superan las posibilidades de procesamiento integrado en el dispositivo.

En este sentido, el gigante tecnológico continúa desarrollando nuevas tecnologías que ofrezcan una mayor capacidad de IA, al tiempo que mantengan la privacidad de los usuarios, con el fin de "optimizar una amplia gama de casos de uso relacionados con la IA".

Como resultado, Google ha presentado Private AI Compute, su nueva plataforma de procesamiento de IA que ofrece capacidades para aprovechar al máximo la velocidad y la potencia de los modelos en la nube de Gemini para experiencias de IA, garantizando al mismo tiempo que los datos de los usuarios permanezcan privados.

Así lo ha compartido en un comunicado en su blog, donde ha asegurado que los usuarios serán los únicos con acceso a los datos utilizados en esta plataforma, de manera que "ni siquiera Google" podrá acceder a esta información.

Esto se debe a que la plataforma se basa en las medidas de seguridad y privacidad de Google, guiadas por su marco de IA Segura, sus Principios de IA y sus Principios de Privacidad, que garantizan un espacio seguro y protegido para el procesamiento de datos de forma aislada. "Procesa el mismo tipo de información sensible que esperarías que se procesara en tu dispositivo", ha sentenciado la tecnológica.

Para ello, está impulsada por las Unidades de Procesamiento de Tensroes (TPU) personalizadas de Google, una arquitectura que está protegida por Titanium Intelligence Enclaves (TIE). Además, se utiliza la certificación y el cifrado remotos para conectar el dispositivo al entorno de nube sellado y protegido por 'hardware'.

Por otra parte, la compañía también ha subrayado que, además de la privacidad, la ventaja de Private AI Compute es que permite obtener respuestas "más útiles", a la hora de facilitar los procesos de búsqueda, obtener mejores sugerencias inteligentes con Magic Cue (para los 'smartphones' Pixel 10) y disponer de ayuda para la toma de decisiones con el asistente.

Por ejemplo, con la ayuda de la computación con IA privada, la aplicación de Grabadora de Pixel puede resumir transcripciones en una mayor variedad de idiomas manteniendo la seguridad de la información.

Con todo ello, Google ha señalado que Private AI Compute "abre un nuevo abanico de posibilidades" para los usuarios, permitiendo utilizar tanto modelos locales como modelos avanzados en la nube.