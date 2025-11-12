Juventud quiere que el plazo de prescripción de delitos sexuales contra menores empiece a contar al cumplir los 45 años

La ampliación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) planteada por el Ministerio de Juventud e Infancia contempla la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de violencia sexual contra los menores, de forma que empiece a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 45 años, en lugar de los 35 años que contempla el Código Penal actualmente.

Según han precisado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, este es uno de los aspectos de esta reforma de la LOPIVI, que se encuentra en fase de negociación en el seno del Gobierno y que prevén que vaya a Consejo de Ministros "en las próximas semanas" para iniciar su tramitación.

La ampliación de estos plazos persigue, según el texto, "ampliar el plazo de prescripción de los delitos contra la libertad sexual y de trata de seres humanos cuando la víctima sea menor de edad, con el fin de garantizar un plazo de garantía más amplio teniendo presentes las consecuencias físicas y psicológicas de estos delitos cuando la víctima es menor de edad".

"Planteamos una ampliación de la prescripción de los delitos de violencia sexual contra la infancia a los 45 años, fundamentalmente, porque primero es una petición de las asociaciones, sobre todo asociaciones de víctimas de la pederastia en relación a la Iglesia y de otro tipo de instituciones que llevan pidiendo mucho tiempo que se amplíe la prescripción de los delitos", ha explicado Rego, este miércoles, en declaraciones a medios.

Además, ha precisado que han visto en informes psicológicos que en estos casos "muchas veces se necesitan muchos años para poder dar el paso" por lo que consideran que "hay que ser muy garantistas y muy exigentes". "Es una cuestión casi de sentido común y de justicia en este país", ha añadido.

La ministra ha asegurado que están trabajando para que la ampliación de la LOPIVI vaya, "como muy tarde en el mes de diciembre", al Consejo de Ministros. "Desde luego vamos con una determinación firme en conseguir que esta ampliación se apruebe en esta legislatura", ha subrayado.