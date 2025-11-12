Iberia incrementará un 25% su capacidad en Brasil el primer semestre de 2026, hasta los 365.000 asientos

Iberia incrementará su capacidad en Brasil un 25% para el primer semestre de 2026 en la línea de su apuesta por la conectividad en América Latina, ofreciendo 72.000 asientos más que en el mismo periodo de 2025, hasta llegar a los 365.000.

Brasil es el país que ha registrado el mayor incremento de la capacidad de toda la red de largo radio de la compañía en 2025. En este periodo se han ofertado más de 591.000 asientos, un incremento del 27% respecto a 2024.

Así lo ha anunciado el presidente de Iberia, Marco Sansavini, durante la inauguración oficial del Espacio Iberia que mantendrá abierta sus puertas hasta el 30 de noviembre en de Sao Paulo.

El 80% de la nueva capacidad que Iberia tendrá en el primer semestre de 2026 corresponde a las rutas que comenzarán a operar entre diciembre y enero y que permiten duplicar el número de destinos de Iberia en Brasil.

El primer vuelo a Recife saldrá de Madrid el próximo 13 de diciembre y la ruta mantendrá una frecuencia de tres vuelos semanales, mientras la de Fortaleza echará a andar el 19 de enero con, también, tres frecuencias a la semana. Se espera que ambas transporten hasta 56.000 viajeros en los seis primeros meses de 2026. Estas rutas mantendrán su operación de forma continua, convirtiéndose en servicios anuales y no estacionales.

Por rutas, Sao Paulo contará con 221.000 plazas, las mismas que en 2025 tras aumentar a dos los vuelos diarios a la ciudad; Río de Janeiro tendrá más de 70.000 asientos, un 9% más distribuidos en cinco frecuencias semanales, gracias en parte a que comenzará a operar la ruta con A350 durante los meses de verano, y Recife y Fortaleza aportarán 27.000 plazas adicionales en la primera mitad del año.

Además de estos cuatro destinos, Iberia mantiene acuerdos de códigos compartidos con Latam y una interlínea con GOL que permite llegar hasta 50 destinos en el interior del país.