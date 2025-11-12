Detenida en Murcia una fugitiva reclamada por Chile por su pertenencia al 'Tren de Aragua'

Las autoridades identificaron que la detenida, cuya captura se realizó en Molina del Segura, Murcia, estuvo encargada de movimientos de capital por aproximadamente 138 millones de dólares a través de una estructura de empresas pantalla, según la información publicada por el medio que difundió el caso. La intervención policial ocurrió poco tiempo después de que la fugitiva abandonara Chile, país que emitió una Notificación Roja para su localización y entrega internacional. De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía Nacional, al que tuvo acceso el medio citado, la arrestada era requerida por su implicación en actividades de lavado de activos vinculadas a la red criminal ‘Tren de Aragua’.

Según la información consignada por el medio, la detenida es considerada clave en la estructura financiera de esta organización de origen venezolano, a la que se asocia con múltiples envíos de drogas y operaciones delictivas transnacionales. Las pesquisas revelan que la mujer facilitaba cuentas y tarjetas bancarias para recibir fondos procedentes de delitos como estafas y extorsiones, y posteriormente los transfería a compañías pantalla dirigidas por el mismo grupo criminal. Este mecanismo permitía el movimiento a gran escala de recursos ilícitos y el encubrimiento del origen de los fondos, detalló la Policía Nacional, según fue citado.

La detención se concretó tras varios meses de investigaciones, desarrolladas tanto en España como en Chile, después de que la acusada saliera de Sudamérica para evitar ser arrestada durante una operación policial en la que, el mes pasado, fueron detenidas 52 personas vinculadas al aparato financiero de la organización. El medio que reportó el caso destacó que esas detenciones permitieron desmantelar parte de la estructura encargada de gestionar el dinero de origen delictivo y detectar los movimientos sospechosos que llevaron hasta la arrestada en Murcia.

De acuerdo con el comunicado policial difundido por los medios, la captura en territorio español refleja la coordinación internacional entre cuerpos de seguridad y autoridades judiciales, así como la eficacia de las alertas emitidas por organismos internacionales. Las diligencias en Molina del Segura contaron con la colaboración de las fuerzas de seguridad chilenas, que informaron sobre la emisión de la Notificación Roja y supervisaron las acciones posteriores a la localización de la fugitiva.

Durante la investigación, los agentes españoles lograron establecer el vínculo entre la sospechosa y las operaciones de blanqueo ligadas al ‘Tren de Aragua’, organización conocida por diversificar sus actividades ilegales en toda la región iberoamericana. El medio recogió que el rol de la detenida consistía en dar cobertura financiera a distintos delitos mediante una red de bancos y sociedades ficticias, consolidando así la capacidad de esta estructura criminal para mover importantes volúmenes de dinero sin levantar sospechas inmediatas de las entidades reguladoras.

La redada en Murcia se produjo una semana después de otro importante golpe policial contra esta organización en España. Según reportó el medio, la Policía Nacional desarticuló entonces una célula asociada al ‘Tren de Aragua’, compuesta por trece personas que operaban principalmente en Barcelona—donde se registraron ocho capturas—y en otras provincias españolas, incluyendo Madrid, Girona, A Coruña y Valencia. Esta acción policial evidenció que la organización ha logrado establecer ramificaciones activas en distintos puntos de la geografía española.

La fuente destacó que la coordinación entre distintos cuerpos policiales ha sido fundamental para desmantelar estructuras de soporte financiero para el crimen organizado. La colaboración permitió rastrear movimientos bancarios sospechosos, identificar cuentas y tarjetas utilizadas para recibir los fondos, y detectar las transacciones hacia empresas de fachada.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para rastrear posibles vínculos adicionales de la detenida con otras células criminales activas en Europa. Según especificó el comunicado policial citado por el medio, la extradición de la fugitiva fue solicitada por las autoridades chilenas, quienes buscan presentarla ante la justicia por su presunta participación en delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros cargos vinculados a la criminalidad transnacional.

La llamada ‘Tren de Aragua’ fue originada en Venezuela y ha estado asociada, según detallan los informes policiales en poder del medio, a diversas actividades delictivas, tales como el narcotráfico, la extorsión y el blanqueo de capitales. El caso actual pone de manifiesto la expansión de sus operaciones y el uso de mecanismos financieros complejos para mantener su actividad fuera del radar de las autoridades locales e internacionales.

El medio reportó que, tras la detención, la mujer permanecerá bajo custodia hasta que se resuelvan los trámites de extradición. Los procedimientos judiciales pertinentes se centram en la comprobación de su participación en el esquema de lavado y en los vínculos con el flujo de dinero ilícito que, según las estimaciones oficiales, habría alcanzado cuantías multimillonarias en un periodo de tiempo relativamente corto.

A raíz de este caso, la policía española y chilena reforzaron la cooperación para identificar otros integrantes de la red financiera, así como para adoptar medidas preventivas que dificulten operaciones similares en el futuro. La investigación permanece en curso, según concluyó el reporte del medio, que hizo hincapié en la magnitud económica y la complejidad de las transacciones intervenidas.