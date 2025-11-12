Detenida en Molina de Segura una fugitiva reclamada por Chile por pertenecer al 'Tren de Aragua'

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Molina de Segura a una fugitiva reclamada por Chile por su pertenencia al 'Tren de Aragua'.

La investigación comenzó el pasado mes de julio tras la solicitud de colaboración de las autoridades chilenas dada la posible presencia en España de esta mujer, quien habría abandonado Chile tras una operación contra miembros de la organización realizada por la PDI chilena en el pasado mes julio, donde se consiguió detener a 52 miembros de la organización.

Tras varias gestiones, los agentes lograron su ubicación en el municipio de Molina de Segura y la arrestaron el pasado viernes cuando abandonaba un inmueble, según ha informado fuentes del Cuerpo en una nota de prensa.

Según la Notificación Roja emitida por las autoridades chilenas, la fugitiva se encargaba del lavado de activos provenientes de estafas y extorsiones. Para ello facilitaba cuentas y tarjetas bancarias donde recibía el dinero ilícito que, posteriormente, transfería a una de las empresas de fachada de la organización. Estas transferencias de dinero ascienden a unos 138.000.000 de dólares.