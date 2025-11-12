Agencias

Crónica del Atlético de Madrid - Juventus: 1-2

El Atlético de Madrid ha perdido este miércoles por 1-2 frente a la Juventus FC en un partido correspondiente a la jornada 3 de la liguilla en la Liga de Campeones Femenina, con remontada incluida de las turinesas al gol inicial de Amaiur Sarriegi y metiéndose ahora las madrileñas en problemas de cara a su futuro en esta competición.

En el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, pronto hubo sobresaltos con un penalti a favor de las locales por presunta mano de Emma Kullberg, pero finalmente invalidado por la árbitra polaca Ewa Augustyn tras haber revisado las imágenes televisivas. Aunque el Atlético siguió dominando en los minutos posteriores, a balón parado sufría y eso lo sacó de sitio.

Pese al ritmo plomizo del partido, el conjunto rojiblanco inauguró el marcador en el 39' tras un pase picado de Gaby García hacia la internada por la banda derecha de Fiamma Benítez; ésta se zafó de una adversaria, pisó el área, tocó el balón con la puntera y lo dejó en franquía para que Sarriegi marcase el 1-0 con un fuerte derechazo a bocajarro.

Sin embargo, Emma Stolen Godo empató con un lanzamiento directo de falta justo antes del descanso, cercano a la escuadra e inapelable para la guardameta Lola Gallardo. Al regreso de los vestuarios, Barbara Bonansea hizo el 1-2 para en el 56' con un cabezazo dentro del área tras un centro bombeado de Estela Carbonell desde el costado izquierdo.

Pese a las numerosas protestas del Atlético por una posible falta sobre Gaby García en el germen de la jugada, ese tanto subió al marcador y las pupilas de Víctor Martín se desdibujaron. Así lo dejaron muy claro tres remates, primero de Tatiana Pinto, luego de Carbonell y más tarde de Bonansea, y que incordiaron a una Gallardo que evitaba males mayores.

Para colmo, Andrea Medina dio un susto enorme tras recibir un golpe de forma involuntaria y durante un rato el partido estuvo parado, hasta ser sustituida por la joven Lydia Rodríguez. Los demás cambios colchoneros apenas mejoraron su imagen y tan solo Lydia Rodríguez en el tramo final puso en apuros a la portera visitante con un cabezazo a centro de Fiamma.

La falta de arrojo condenó al Atleti a otra derrota en casa, unida a la anterior frente al Menchester United, y ahora el equipo rojiblanco sigue con tres puntos en la zona media de la tabla. Por su parte, la 'Juve' se situó con seis puntos en la zona que daría acceso a los octavos de final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - JUVENTUS, 2 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Lloris (Xènia Pérez, min.70), Lauren Leal, Menayo, Medina (Rodríguez, min.79); Gaby García (Boe Risa, min.62), Ana Vitória (Bartel, min.62), Luany; Fiamma, Otermín (Portales, min.70) y Sarriegi.

JUVENTUS: Peyraud-Magnin, Kullberg (Lenzini, min.85), Harviken, Salvai, Carbonell; Schatzer, Stolen Godo (Walti, min.70), Pinto (Brighton, min.90+2); Bonansea, Cambiaghi (Vangsgaard, min.70) y Beccari (Girelli, min.85).

--GOLES:

1-0, min.39: Sarriegi.

1-1, min.45+4: Stolen Godo.

1-2, min.56: Bonansea.

--ÁRBITRA: Ewa Augustyn (POL). Amonestó con tarjeta amarilla a Gaby García (min.45+2) y Gallardo (min.56) por parte del Atlético de Madrid, y a Stolen Godo (min.62), Pinto (min.86) y Bonansea (min.90+5) en la Juventus.

--ESTADIO: Centro Deportivo de Alcalá de Henares.

