Condenados a 20 años de cárcel por corrupción la esposa y uno de los hijos del expresidente gabonés Ali Bongo

Un tribunal de Gabón ha condenado en rebeldía a 20 años de cárcel a la ex primera dama Sylvia Bongo y a su hijo Noureddin Bongo en un caso de corrupción relacionado con sus acciones durante el régimen de Ali Bongo, derrocado en agosto de 2023 en un golpe de Estado encabezado por el actual presidente, Brice Oligui Nguema.

El Tribunal Penal Especial de Gabón ha indicado que ambos condenados, que se encuentran en el extranjero después de recibir un permiso de las autoridades para abandonar el país, deberán además pagar una multa de cien millones de francos centroafricanos (cerca de 152.500 euros), mientras que Noureddin deberá restituir al Estado una suma de 1,2 billones de francos centroafricanos (unos 1.830 millones de euros).

La sentencia busca reparar los daños causados a las finanzas públicas por las acciones cometidas por estas dos personas, parte del círculo íntimo de Bongo durante sus cerca de catorce años al frente del país tras asumir el cargo en 2009 a raíz de la muerte de su padre, Omar Bongo, quien ocupó el puesto durante más de cuatro décadas.

El fiscal Eddy Minang había reclamado la citada pena de 20 años de prisión para cada uno de ellos y la confiscación de todos sus bienes para pagar estas reparaciones, según ha informado el portal gabonés de noticias Gabon Media Time, sin que por ahora los condenados, que residen en el exilio en Londres, se haya pronunciado sobre las sentencias.

Bongo se desplazó en mayo a Angola junto a su esposa y su hijo tras recibir una autorización de las autoridades gabonesas para salir del país, después de que estos dos últimos fueran trasladados de prisión a arresto domiciliario. Los abogados de la defensa denunciaron en varias ocasiones las condiciones de detención de Sylvia y Noureddin, así como la del exmandatario, puesto bajo arresto domiciliario tras la asonada.