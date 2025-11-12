Cientos de judíos ultraortodoxos bloquean una carretera en Jerusalén para protestar contra su reclutamiento

Cientos de judíos ultraortodoxos han bloqueado este miércoles una carretera a las afueras de la ciudad de Jerusalén para protestar de nuevo contra la realización del servicio militar obligatorio, un reclutamiento del que estaban exentos hasta hace un año los jóvenes de la comunidad haredí.

Durante la marcha, los manifestantes han asegurado que prefieren "morir" a alistarse en las Fuerzas Armadas israelíes y han distribuido panfletos acusando al líder del partido Shas, Aryeh Deri, de "vender" a los miembros de esta comunidad al aceptar que sean reclutados.

Las fuerzas de seguridad han amenazado con hacer uso de cañones de agua para dispersar la protesta, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Los estudiantes de la yeshiva han sido llamados a filas después de que el Tribunal Supremo considerara que la exención a la que se acogían era injusta y discriminatoria hacia el resto de israelíes, especialmente en "tiempos de guerra". Prácticamente desde el inicio de la ofensiva contra Gaza, los judíos ultraortodoxos se han negado a sumarse al Ejército.

Así, han salido a las calles en múltiples ocasiones para protestar contra esta medida y se han negado a acudir a los centros de reclutamiento a pesar de las órdenes de las Fuerzas Armadas.

Durante estas protestas, se han apropiado en muchas ocasiones de los eslóganes y símbolos del movimiento a favor de la liberación de los rehenes que fueron secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante los ataques perpetrados contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Las autoridades israelíes emitieron a finales de julio 54.000 órdenes de reclutamiento a miembros de la comunidad ultraortodoxa haredí a pesar de las tensiones y las protestas contra la obligatoriedad del servicio militar para estos judíos, que se dedican a estudiar la Torá, el libro sagrado del judaísmo, y ejercen objeción de conciencia a estos llamamientos a filas alegando motivos religiosos.