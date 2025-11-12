Ascienden a más de mil los migrantes muertos en 2025 en el Mediterráneo central tras otro hundimiento en a Libia

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha afirmado este miércoles que en lo que va de año han muerto más de mil migrantes intentando llegar a las costas europeas a través de la ruta del Mediterráneo central, tras el hundimiento la semana pasada de una embarcación frente a las costas de Libia, un suceso que se saldó con más de 40 desaparecidos, a los que se da por fallecidos.

El organismo ha detallado que este último "incidente trágico" implicó a una embarcación, en la que viajaban 49 migrantes, que salió el 3 de noviembre de las costas de la ciudad libia Zuwara. Unas seis horas después, un fallo del motor y las fuertes olas provocaron el hundimiento de la barca.

Las autoridades libias lanzaron el 8 de noviembre una operación de búsqueda y rescate que permitió hallar con vida a siete personas --cuatro de Sudán, dos de Nigeria y una de Camerún--, mientras que 42 --29 de Sudán, ocho de Somalia, tres de Camerún y dos de Nigeria-- siguen desaparecidas y se asume que estarían muertas.

"Un equipo de la OIM dio atención médica de emergencia y alimentos a los supervientes tras su llegada al punto de desembarque, en coordinación con las autoridades relevantes", ha dicho el organismo, que ha recordado que el suceso llega pocas semanas después de otros hundimientos frente a Surman y Lampedusa, lo que "subraya los persistentes peligros a los que hacen frente los migrantes y los refugiados" en esta ruta.

Por ello, ha hecho hincapié en que este último hundimiento en el Mediterráneo central "refuerza la urgente necesidad de una cooperación regional fortalecida, una expansión de los caminos seguros y regulares para la migración y unas operaciones de búsqueda y rescate más efectivas para evitar una mayor pérdida de vidas".