Agencias

AMP-La coalición del primer ministro de Irak encabeza las elecciones parlamentarias, según resultados preliminares

Guardar

La coalición del primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha sido la opción más votada en las elecciones parlamentarias celebradas esta semana en el país, según resultados preliminares publicados este miércoles por la Comisión Electoral Superior Independiente y correspondientes al 99,74 por ciento del escrutinio.

La lista de Sudani, Construcción y Desarrollo, ha obtenido más de 1,3 millones de votos, pero ahora tendrá que negociar con otros partidos políticos chiíes para conseguir formar un gobierno de coalición, puesto que necesita reunir a 165 legisladores, requisito indispensable para nombrar al próximo jefe de Gobierno.

"Nuestra coalición ha sido la más votada porque creemos que 'Irak es lo primero'. E Irak siempre ocupará un lugar primordial, gracias a la dedicación de sus leales hijos e hijas", ha reaccionado Al Sudani, antes de agradecer al pueblo iraquí "su apoyo en el camino del trabajo, la construcción y el logro".

En segundo lugar, con alrededor de un millón de votos se ha posicionado el Partido Demócrata del Kurdistán (KDP), liderado por el presidente de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani. La comisión electoral ha confirmado una participación del 56,11 por ciento, lo que representa un aumento de doce puntos porcentuales respeto a los comicios de 2021, según recoge Rudaw.

Esta cita en las urnas ha estado marcada por el boicot del clérigo chií Muqtada al Sadr, una de las figuras más influyentes del país, debido a la alta de soluciones a la crisis política desde que su formación obtuviera la mayoría de escaños en las parlamentarias de 2021 pero fracasaran las negociaciones para formar gobierno en medio de un enfrentamiento entre partidos chiíes.

LA ONU CONFÍA EN QUE SE RESPETARÁN LOS RESULTADOS

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha celebrado la "calma y el orden que caracterizaron las elecciones" y ha confiado en que los actores políticos "mantendrán el espíritu de paz, respetarán el proceso electoral y acatarán los resultados".

Asimismo, ha enfatizado la "importancia de una formación de gobierno pacífica y oportuna que refleje la voluntad del pueblo iraquí y responda a sus aspiraciones de estabilidad y desarrollo", según ha declarado su portavoz, Stéphane Dujarric, durante una rueda de prensa.

Por último, el jefe de la ONU ha reafirmado su compromiso de "apoyar a Irak en su camino hacia la consolidación de los logros democráticos y la realización de las aspiraciones de todos los iraquíes a un futuro próspero y pacífico".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU resta credibilidad a las acusaciones de Petro: "se presenta a sí mismo como un nuevo Bolívar"

Funcionarios estadounidenses descartan las denuncias de una supuesta conspiración promovida por Gustavo Petro, subrayando dudas sobre la validez de sus afirmaciones y criticando su liderazgo al comparar su figura con la del libertador Simón Bolívar

EEUU resta credibilidad a las

Andy en 'El Hormiguero': "Al terminar el último concierto de la gira me sentí libre"

Tras su esperada visita al programa de Pablo Motos, el artista andaluz reveló detalles sobre la separación con Lucas, cuestiones económicas sin resolver y cómo debutar individual representó el inicio de una nueva etapa personal y profesional

Andy en 'El Hormiguero': "Al

España respalda una iniciativa en la COP30 contra la desinformación climática

España respalda una iniciativa en

Principales titulares de los periódicos para el martes 11 de noviembre

Las portadas de los diarios destacan denuncias de abuso en la Iglesia, el enfrentamiento político por el fiscal general, adquisiciones millonarias en Defensa, debates sobre IA en la economía y tensiones internacionales, según las primeras ediciones revisadas hoy

Infobae

La ONU denuncia que "persisten muchos obstáculos" un mes después del inicio del alto el fuego en Gaza

El responsable humanitario de Naciones Unidas advierte sobre graves dificultades en la entrega de ayuda y la seguridad en la Franja, enfatizando que, pese a importantes avances logísticos, las restricciones actuales impiden ampliar la asistencia a miles de personas necesitadas

La ONU denuncia que "persisten