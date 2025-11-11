PSPV y Compromís reprochan a Mazón que no asuma responsabilidades y piden que vaya al juzgado: "Eres un peligro público"

El PSPV y Compromís han reprochado al 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, que no haya asumido "ninguna responsabilidad" tras la dana del 29 de octubre del pasado año, al tiempo que le han animado a renunciar al acta de diputado y al aforamiento, así como a acudir a declarar ante la jueza de Catarroja. También le han reprochado sus "mentiras" y "bulos" de estos meses tras la riada y han señalado: "¿Tú sabes lo que eres? Un peligro público".

De este modo lo han expresado desde los grupos en sus intervenciones durante la comisión de investigación de la dana en Les Corts, en la que este martes por la tarde ha comparecido el jefe del Consell, que ha asegurado que no retrasó el ES-Alert el día de la dana ni nadie le "pidió permiso" para enviarlo, ha defendido que Emergencias "hizo todo cuanto estuvo en su mano" y ha exigido al Gobierno que asuma su responsabilidad.

Al iniciar su intervención, José Muñoz (PSPV) ha entregado a Mazón un listado de sus preguntas. Entre ellas ha exigido que aclare "por qué no canceló su agenda" el día de la dana, a qué hora entró y salió de El Ventorro, si "además de la botella de vino bebieron algo más de alcohol", si le acompañaron escoltas al restaurante, de "qué le estaban informando" por móvil durante la comida o si dio "alguna directriz" a la exconsellera Salomé Pradas.

Muñoz ha reiterado que Mazón debería haber acudido a la comisión con la factura de su comida y con su registro de llamadas emitido por la compañía telefónica. También le ha urgido, "por dignidad", a "sacar su móvil" y mostrar a la cámara sus mensajes de Whatsapp del 29 de octubre de 2024. Y ha hecho hincapié en que, en esta comparecencia, "tiene la obligación de contestar y decir la verdad".

Desde Compromís, Joan Baldoví ha insistido en que Mazón debería declarar ante la jueza de Catarroja en lugar de "contar su enésima versión o seguir contando mentiras" sobre lo sucedido. "¿Por qué has dimitido como 'president' y no como diputado? ¿Tienes miedo a perder el aforamiento?", le ha inquirido.

El síndic valencianista ha acusado a PP y Vox de haber organizado esta "estafa" de comisión de investigación en la que tienen "la falta de humanidad" de no haber permitido que asistan las víctimas de la dana como invitadas. Una comisión, ha denunciado, "creada única y exclusivamente para salvar el cuello a Carlos Mazón y limpiar la infame labor del Consell", pero ha subrayado que no piensa creer "ni una palabra" que salga de la boca del todavía 'president'.

Por su parte, José Mª Llanos (Vox) ha cargado contra el presidente Pedro Sánchez y los ministros citados a esta comisión por no acudir y ha pedido poner el foco en "la responsabilidad" de los gobiernos "tanto del PSOE como del PP" en las obras hidráulicas no ejecutadas.

Llanos ha criticado el "falso y ruin relato de la izquierda" sobre la dana y ha lanzado a Mazón preguntas como si Pradas esperó a su "visto bueno" para enviar el ES-Alert, "desde qué momento fue consciente de la magnitud de la tragedia" o si abordó con el Gobierno declarar el nivel 3 de emergencia.

Y Fernando Pastor (PP) ha sostenido que esta comisión demuestra "dos caras de la política": la de Mazón que según él supone "dar la cara" y la del Gobierno que ve como una "espantada" de Les Corts. Se ha preguntado si "los 229 fallecidos no merecen una explicación" por parte del Ejecutivo central, a quien ha acusado de "cinismo y cobardía política" con sus críticas al Consell por la dana.

El diputado 'popular' ha vuelto a acusar a "la izquierda política" de utilizar a las víctimas de la dana "políticamente desde el minuto uno" de la tragedia, y ha puesto como ejemplo las reuniones de Sánchez con "solo tres de las 17 asociaciones". Es más, ha denunciado que el Gobierno estableció en el funeral de estado de la dana "víctimas VIP y víctimas de graderío".

"¿POR QUÉ HA DIMITIDO SI LO HA HECHO PERFECTAMENTE?"

En su segunda intervención, Muñoz (PSPV) ha instado a Mazón a renunciar al escaño y acudir ante la jueza y ha considerado "indigno" lo que ha hecho el 'president', a quien ha advertido de que no es "asumible" que venga a "contestar preguntas con un guión para explicarnos que no tenía nada que aportar a la emergencia".

Por ello, le ha preguntando entonces por qué ha dimitido si lo ha "hecho todo estupendamente", para seguidamente reprocharle que haya sido "incapaz de asumir ningún tipo de responsabilidad". "¿No nos vas a contestar nada de lo que hiciste el 29 de octubre? ¿No nos vas a decir de verdad qué hiciste durante esos 37 minutos? ¿No vas a decirlo? ¿Te vas a ir así?", le ha inquirido.

Además, ha señalado que ya puede "poner 27 o 2.000 niveles de alerta" que si el 'president' de la Generalitat "no está" ese es "el problema" y le ha recordado que a esta comisión no viene a "hacer preguntas", sino a responder. También le ha reprochado sus palabras sobre las víctimas: "No la tienes tendida, tienes la mano abierta de los bofetones que llevas dándoles día tras día". Y ha afirmado que incluso hubieran "preferido que ese día hubieras estado incomunicado" porque solo "bloqueó" el trabajo.

Y Baldoví (Compromís) ha definido a Mazón como "un tipo sin conciencia" que no la hace servir "ni tan solo en la peor desgracia de los valencianos", al tiempo que le ha reprendido por haber hecho "una burla a las víctimas, al pueblo valenciano y a esta comisión".

"Tú vienes aquí a contestar preguntas, no a leer un discurso de 23 minutos. Tú vienes aquí a contestar todo eso que están preguntándose las víctimas ahí en la puerta, no a leer un discurso preparado por esas personas que tienes ahí detrás", le ha indicado.

Dicho esto, le ha preguntado "qué clase" de 'president' es que cuando le dicen que Utiel estaba inundado y que la UME estaba desplegada y se queda "haciendo el postre". Le ha retado: "Cuando quieras, salimos ahí fuera a las víctimas y les preguntemos si las estamos utilizando a las víctimas. A ver si tienes narices de ir y preguntarles". Y le ha emplazado a ir a declarar ante la jueza: "Colabora con la justicia, te ha invitado tres veces".

"UNA EJECUCIÓN PÚBLICA"

Mientras, Llanos (Vox) ha acusado a la izquierda de querer convertir esta comisión es "una ejecución pública" y de pretender "salvar al verdadero culpable, al que no ha hecho las obras que hubieran evitado la tragedia: Pedro Sánchez y su Gobierno", al tiempo que ha asegurado que los valencianos "ya están hartos de tanto circo y las víctimas no merecen que se las utilice". Mientras, ha lamentado que "en cuatro días no pudieran salir a la calle nuestros soldados, pero en cuatro horas sí que estaban en Marruecos ayudando".

Además, ha valorado que Mazón "ha reconocido errores", entre los cuales le ha reprochado la "actitud confiada con Sánchez", y ha reprochado al PSPV y Compromís que estuvieran "calladitos en sus cuarteles de invierno por la que les venía encima" y que se pusieran a "revolver la calle", respectivamente. "Es criminal esta conducta y es criminal que sigamos sin sistemas de alerta temprana", ha afirmado. Y ha bromeado, a raíz de un lapsus por haber llamado "señor Pollo" a Miguel Polo (CHJ): "Entre pollos anda la cuestión".

ENTRE LA "BURLA" Y EL MAZÓN "SERENO Y HUMILDE"

Al finalizar la comisión, en declaraciones a los medios, Baldoví (Compromís) ha calificado de "burla" la comparecencia de un Mazón que "no ha contestado a ninguna pregunta" y ha demostrado su "nivel de indignidad" porque "no se ha sabido ir": "Ha sido el peor Mazón".

Mientras, Llanos (Vox) ha incidido en que el dirigente valenciano ha comparecido mientras Pedro Sánchez "se niega a dar explicaciones ante los valencianos" y Pastor (PP) ha valorado que Carlos Mazón ha "dado la cara" y ha asegurado que ha visto a un presidente "sereno, humilde y coherente".