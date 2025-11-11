Osasuna y Kosner amplían su acuerdo de patrocinio hasta 2028

El CA Osasuna anunció este martes la renovación del acuerdo de patrocinio con la empresa de climatización Kosner, que será patrocinador principal del club navarro durante dos temporadas más, luciendo el nombre de la empresa en la parte delantera de la camiseta 'rojilla' hasta el año 2028, y permitirá al equipo "afrontar el futuro con estabilidad y optimismo".

El anuncio del acuerdo, que también incluye la ropa de entrenamiento, se llevó a cabo en un acto celebrado en la sede de 'Saltoki Home', en Pamplona, con la presencia de los integrantes del cuerpo técnico y la primera plantilla del conjunto navarro, además del presidente de la entidad, Luis Sabalza, y los representantes de Saltoki, distribuidor exclusivo de los productos Kosner para España y Andorra.

"Hoy es un día muy especial para todos los que formamos parte de Osasuna. Poder anunciar la continuidad de nuestro patrocinador principal y hacerlo aquí, en su casa, y rodeados de toda la gente de Kosner, es un motivo de satisfacción. Contar con el apoyo de una marca de primer nivel como Kosner hasta 2028 nos permite afrontar el futuro con estabilidad y optimismo", declaró el dirigente 'rojillo', Luis Sabalza.

Kosner se estrenó como patrocinador oficial de Osasuna en agosto de 2023 y en estos dos años se ha convertido en "parte de la familia" osasunista. "Ahora tenemos que afrontar la ampliación de Tajonar, que nos hace ilusión, pero requiere un esfuerzo humano y de recursos económicos. Agradezco a Kosner por ampliar el acuerdo hasta después de las obras", apuntó Sabalza.

El presidente de Osasuna hizo hincapié en la importancia de "mirar atrás", para saber de dónde viene el club y "mantener la humildad, apretar los dientes y seguir adelante". "Hemos superado obstáculos, sobrevivimos a la ruina, acariciamos el cielo en Sevilla y pisamos Europa. Lo hicimos juntos y lo volveremos a hacer", continuó.

Por último, la directora de Marketing y Comunicación de Saltoki, Irene Martín, también valoró de manera positiva este acuerdo, ya que "desde el inicio de la colaboración, se ha puesto todo el empeño para que la marca se integrara" en el ecosistema del club.

"Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos y confiamos en seguir construyendo juntos nuevas oportunidades que beneficien tanto a Kosner como a Osasuna", finalizó Martín.