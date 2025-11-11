OnePlus presenta un conjunto de tecnologías para que los juegos móviles sean más rápidos, fluidos y tengan mejor imagen

El 'smartphone' OnePlus 15 será el primero de la marca china en incorporar la nueva tecnología de juego (Gaming Technology) diseñada para ofrecer el mejor rendimiento en el sistema operativo Android con optimizaciones a nivel de chip.
OnePlus ha presentado una una solución integral que combina distintas tecnologías a nivel de hardware y software para lograr una experiencia rápida, fluida y de calidad visual con los videojuegos móviles.
Una de esas tecnologías es Gaming Core, de desarrollo propio, que ha sido creada con más de 20.000 líneas de código original y está respaldada por 254 patentes de optimización. En su centro se encuentra OnePlus CPU Scheduler, un sistema que analiza las cargas de trabajo de los juegos para identificar y optimizar los puntos que obstaculizan la ejecución de tareas críticas.
CPU Scheduler utiliza un modelo propio de consumo energético diseñado específicamente para patrones de juego, y al operar a nivel de chip, elimina los retrasos de programación y los conflictos de recursos, garantizando una potencia de cálculo constante.
Con este enfoque, OnePlus asegura que se mantiene una experiencia estable de 120fps en los títulos más populares, con mínimas fluctuaciones de tasa de fotogramas, como informa en una nota de prensa.
Gaming Core también cuenta con la tecnología Next-Gen HyperRendering, que mejora la calidad de la imagen al reconstruir la canalización de renderizado de la GPU desde su nivel más fundamental, logrando una mejora del 80 por ciento.
La combinación de estas tecnologías permite obtener una alta tasa de fotogramas y alta fidelidad visual. Incluso en escenarios exigentes de mundo abierto.
Por otra parte, Gaming Technology introduce una solución completa de 'hardware' a nivel de chip compuesta por tres procesadores físicos: Performance Chip (basado en Snapdragon 8 Elite Gen 5), Touch Response Chip y WiFi Chip G2, que denomina Performance Tri-Chip.
Al trabajar de manera coordinada, los tres chips ofrecen un rendimiento adaptado a los escenarios de juego, una experiencia táctil rápida y precisa, que admite una tasa de muestreo táctil de 3.200Hz, y una conectividad fuerte y fiable gracias a módulos RF avanzados y algoritmos mejorados.
Por último, FPS Max se presenta como una solución completa de 'gaming' de alta tasa de fotogramas diseñada para el futuro. Ofrece soporte nativo real a 165fps -en juegos compatibles- y junto con las otras dos tecnologías, garantiza una optimización a nivel de chip para un rendimiento fluido y constante y mejores respuesta táctil y conectividad.
Estas tres tecnologías para videojuegos conforman una nueva arquitectura que estarán disponible en la próxima serie OnePlus 15, cuyo lanzamiento global está previsto para el 13 de noviembre.