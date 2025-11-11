Mueren dos personas y cerca de 40 resultan heridas tras chocar un autobús turístico y un camión en Egipto

Al menos dos personas han muerto y cerca de 40 han resultado heridas este martes tras colisionar un autobús turístico con un camión de gran tonelaje en los alrededores de la localidad egipcia de Ras Garib, situada en las costas del mar Rojo, según han confirmado las autoridades del país africano.

Según las informaciones recogidas por el diario egipcio 'Al Masry al Youm', la mayoría de los heridos son turistas de nacionalidad rusa, si bien también hay víctimas lituanas y finlandesas, sin que por ahora haya detalles sobre la identidad de los fallecidos.

Las primeras informaciones apuntan a que el autobús se dirigía desde Hurgada a visitar varios yacimientos arqueológicos como parte de un viaje hacia la capital, El Cairo, sin que por el momento se conozcan las causas de la colisión.