Meta permitirá reservar los nombres de usuario utilizados actualmente en Facebook e Instagram para llevarlos a WhatsApp

Meta trabaja en una opción con la que permitirá reservar un nombre de usuario para la cuenta de WhatsApp, de cara a poder disponer del mismo nombre que ya utilizan actualmente los usuarios en sus perfiles de Facebook e Instagram.

WhatsApp comenzó a trabajar en los nombres de usuario en el año 2023 como una forma de facilitar la conexión entre personas garantizando la privacidad, sin necesidad de compartir el número de teléfono. Para ello, cada usuario deberá elegir un nombre único, que irá precedido por el signo de la arroba (@usuario) y ayudará a identificarlo.

Recientemente, se dio a conocer que esta forma de identificación propia de las redes sociales también se podrá utilizar en la aplicación de mensajería instantánea para hacer llamadas y videollamadas con otras personas que no estén guardadas en la lista de contactos.

Siguiendo esta línea, WABetaInfo ha compartido ahora que WhatsApp permitirá reservar el nombre de usuario deseado antes de lanzar la función, y que dicho nombre podrá ser el mismo que estén utilizando los usuarios actualmente en sus cuentas de Facebook e Instagram.

Así lo ha podido conocer el citado medio tras analizar la versión beta de WhatsApp para Android (2.25.34.3), desde la que han podido acceder a esta característica en la que aún está trabajando la compañía y donde han identificado una opción que permite mantener el mismo nombre que el ya utilizado en el resto de redes sociales de la tecnológica para conservar una misma identidad 'online'.

Para reservar el nombre, bastará con introducirlo en el apartado de 'Reservar nombre de usuario' detrás de una arroba y, una vez enviado, WhatsApp abrirá un proceso de verificación para confirmar que se trata del mismo nombre utilizado en Facebook e Instagram, mediante la plataforma de Centro de Cuentas de Meta.

De esta forma, la compañía comprobará que la persona es la propietaria del nombre de usuario solicitado para realizar la reserva y asignará dicho nombre a la cuenta de WhatsApp en cuestión, impidiendo su uso por parte de cualquier otra persona.

En este sentido, cabe tener en cuenta que, si otro usuario registra y confirma el nombre de usuario antes, éste quedará reservado y no podrá ser reclamado por parte de otras personas. Con todo ello, se trata de una función que facilitará vincular los nombres de usuario existentes en plataformas de Meta y evitar suplantaciones u otro tipo de actividades sospechosas.