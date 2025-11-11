López asegura que "todos los recursos" están a disposición de víctima de supuesta agresión en Cartaya

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asegurado este martes que desde la Junta se han puesto "todos los recursos" disponibles para atender a la mujer de Cartaya (Huelva) que ha sido víctima de una supuesta agresión sexual y cuyo presuntos autores se encuentran detenidos desde este lunes.

A preguntas de los periodistas durante la inauguración del decimosexto Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres en Sevilla, López ha subrayado que han tenido conocimiento de ello y "se ha actuado rápidamente".

Al respecto, ha indicado que la "prioridad" en estos momentos es que ella "tenga la atención que necesita", por ello, "se han puesto todos los recursos disponibles desde la Junta a su disposición".

De este modo, La Guardia Civil ha detenido a tres hombres por su presunta participación en un delito de agresión sexual grupal a una mujer en la localidad de Cartaya (Huelva). De hecho, previsiblemente los acusados pasarán este martes al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ayamonte, que investiga lo sucedido.

Se trata de la segunda agresión sexual en unos meses en la misma localidad, después de que el pasado 13 de julio fuera detenido otro hombre acusado de una agresión sexual y por la que la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión provisional para el mismo.