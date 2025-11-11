Agencias

Las autoridades de Gaza cifran en unos 250 los palestinos muertos a manos de Israel desde el alto el fuego

Guardar

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este martes en cerca de 250 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada del alto el fuego el 10 de octubre, incluidos tres por disparos israelíes durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado que en este periodo se han confirmado 245 muertos y 623 heridos --incluidos tres muertos y un herido durante el último día--, al tiempo que se han recuperado 529 cadáveres en zonas a las que han accedido los equipos de emergencia tras el fin de las hostilidades y el repliegue de las tropas israelíes de parte del enclave.

Así, ha manifestado en un comunicado en su cuenta en Telegram que hasta ahora se han registrado 69.182 muertos y 170.694 a causa de la ofensiva, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, si bien ha insistido en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles", por lo que se desconoce el balance total.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Iberdrola lanza el proyecto Noronha Verde para reforzar la electrificación con energías limpias en Brasil

Iberdrola lanza el proyecto Noronha

El primer ministro de Irak habla de "día histórico" tras acudir a votar en las elecciones parlamentarias

El primer ministro de Irak

El Gobierno presentará la senda de estabilidad y el techo de gasto "muy próximamente"

El Gobierno presentará la senda

Uribes: "El deporte es una prioridad y está en el centro de acción política del Gobierno"

Uribes: "El deporte es una

Firefox mejora las protecciones contra el rastreo web bloqueando de forma más efectiva las huellas digitales

Firefox mejora las protecciones contra