Investigan en Palencia a un hombre que contactó online con una menor con fines sexuales

Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigan a un hombre de 49 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito de contacto mediante tecnología con una menor, de 13 años, con fines sexuales, lo que es conocido como 'child grooming'.

La víctima recibió varios mensajes a través de la una conocida red social, con el objetivo de concertar una cita con fines sexuales en la localidad de Guardo (Palencia).

Inmediatamente la víctima se lo comentó a sus padres, que decidieron quedar con esa persona para poder identificarla y avisar inmediatamente a la Guardia Civil.

Una vez localizada esta persona, una patrulla de la Guardia Civil le identificó y pudo comprobar que tenía antecedentes por hechos similares ocurridos años atrás, por lo que está siendo investigado por un delito de contacto con menor para fines sexuales.