Google penalizará las apps que drenen la batería del teléfono con la actividad en segundo plano

Google penalizará las aplicaciones que drenan la batería del 'smartphone' con actividades en segundo plano con el objetivo de reducir las aplicaciones que tienen un comportamiento anómalo en favor de las que hacen un consumo energético eficiente.

Las aplicaciones que realizan con un consumo excesivo de la batería del 'smartphone' cuando trabajan en segundo plano verán reducida su visibilidad en Play Store a partir del 1 de marzo de 2026.

Esta decisión sigue al establecimiento de una nueva métrica para los bloqueos de activación excesivos, que empezó a probarse a principios de año dentro de una iniciativa conjunta de Google y Samsung que pretende incorporar métricas de rendimiento para mejorar la experiencia de los usuarios.

La métrica se basa en un nuevo umbral de comportamiento anómalo, que determina cuándo una aplicación usa de manera excesiva la función de activación, la que permite a la 'app' seguir realizando alguna actividad en segundo plano cuando el usuario ha apagado la pantalla del 'smartphone'.

Se trata de una función útil, por ejemplo, para escuchar música o descargar archivos mientras no se utiliza el teléfono. Sin embargo, ese uso mantiene activo el teléfono y tiene un coste energético, que en ocasiones llega a suponer un consumo alto sin que el usuario se dé cuenta.

Para evitar ese consumo excesivo, Google penalizará las aplicaciones que trabajen en segundo plano y no dejen descansar al teléfono durante largos periodos de tiempo sin una razón de peso. "Consideramos que una sesión de usuario es excesiva si mantiene más de dos horas acumuladas de bloqueos de activación no exentos en un período de 24 horas", explica la compañía en el blog de desarrolladores de Android.

Google reducirá la visibilidad de las aplicaciones que incumplan con el nuevo umbral, lo que significa que dejarán de aparecer en lugares destacados o en las recomendaciones, y podrá mostrar una advertencia en la página de la aplicación en Play Store para indicar a los usuarios que puede consumir mucha batería.