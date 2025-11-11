Fallece un hombre en un accidente entre un coche y una moto en la CV-515, en Sueca

Un hombre de 44 años ha fallecido en un accidente entre un coche y una moto en la CV-515, a la altura del municipio valenciano de Sueca, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente tuvo lugar ayer, sobre las 19.20 horas, cuando tuvo un accidente un coche y una moto en la carretera CV-515 por causas que no han trascendido.

Como consecuencia del siniestro falleció un hombre de 44 años, han indicado las mismas fuentes, que han concretado que hasta la zona se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas a la víctima pero no hubo respuesta.