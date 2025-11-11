Agencias

Fallece un hombre en un accidente entre un coche y una moto en la CV-515, en Sueca

Guardar

Un hombre de 44 años ha fallecido en un accidente entre un coche y una moto en la CV-515, a la altura del municipio valenciano de Sueca, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente tuvo lugar ayer, sobre las 19.20 horas, cuando tuvo un accidente un coche y una moto en la carretera CV-515 por causas que no han trascendido.

Como consecuencia del siniestro falleció un hombre de 44 años, han indicado las mismas fuentes, que han concretado que hasta la zona se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas a la víctima pero no hubo respuesta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ejecutado en público en Irán un hombre condenado a muerte por asesinato

Ejecutado en público en Irán

Los Reyes llegan a Pekín para reunirse con Xi Jinping en el segundo tramo de su visita de Estado

Los Reyes llegan a Pekín

Page considera que el Supremo está haciendo una instrucción "impecable" en el caso del fiscal general del Estado

Page considera que el Supremo

Sylvie Barma,catedrática en educación científica:"En Europa se enseña mejor la ciencia que en Estados Unidos"

Sylvie Barma,catedrática en educación científica:"En

Modi dice que los "conspiradores" detrás de la explosión en Nueva Delhi "no quedarán impunes"

Modi dice que los "conspiradores"