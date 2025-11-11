España recibió más 121.990 solicitudes de asilo entre enero y octubre de 2025, 71.241 de personas de Venezuela

España ha recibido un total de 121.990 solicitudes de asilo en entre enero y octubre de 2025, 71.241 de personas procedentes de Venezuela, según el avance de datos provisionales acumulados de solicitudes y propuestas de resolución de protección internacional del Ministerio del Interior, recogido por Europa Press.

De las 121.990 solicitudes, 71.241 pertenecen a personas de Venezuela, 13.121 de Mali, 12.829 de Colombia, 3.169 de Perú y 3.116 de Senegal. Asimismo, 114.423 han sido presentadas en territorio nacional, 5.001 en puesto fronterizo, 708 en Centros de Internamiento de Extranjeros y 1.858 en embajada.

Por distribución territorial, la Comunidad de Madrid encabeza la lista con 36.208 solicitudes, seguida por Andalucía (17.118), Cataluña (14.176), Canarias (6.589) y el País Vasco (6.141). En total, más del 65% de las peticiones se concentran en estas cinco comunidades autónomas.

Igualmente, los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska reflejan que entre enero y octubre de este año el número total de denegaciones es de 57.337, con 25.380 pertenecientes a personas de Colombia. Por su parte, las resoluciones favorables suman 14.026 y 47.196 por razones humanitarias.

Entre los países con mayores porcentajes de reconocimiento destacan la República Centroafricana (100%), Mali (98,15%), Burkina Faso (96,30%), Libia (94,12%) y Somalia (93,28%).

El documento también refleja que la mayoría de solicitantes son personas jóvenes: el grupo de 18 a 34 años representa la mayor parte con 63.050 solicitudes, seguido del de 35 a 64 años con 35.682. En conjunto, los menores de 18 años suman 21.723.