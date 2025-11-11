El jefe de DDHH de la ONU pide a Tanzania investigar decenas de muertes durante la violencia postelectoral

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido este martes a las autoridades de Tanzania investigar las decenas de muertes registradas durante las protestas tras las elecciones del pasado 20 de octubre, unos comicios declarados como irregulares por la Unión Africana.

"Existen indicios de que hay familias buscando desesperadamente a sus seres queridos, que van de comisaría en comisaría y de hospital en hospital. Pido a las autoridades de Tanzania que entreguen información sobre el paradero de todos aquellos que permanecen desaparecidos", ha aseverado en un comunicado.

Así, ha lamentado la existencia de informaciones que apuntan a las fuerzas de seguridad como las "responsables" de haber trasladado cuerpos a localidades desconocidas y ha alertado de la imposibilidad de verificar las cifras aportadas debido a la "volátil situación en materia de seguridad".

"Pido que estos cuerpos sean entregados a los familiares para que puedan enterrarlos con dignidad", ha aseverado, al tiempo que ha criticado que existan "indicios de que las fuerzas de seguridad han estado retirando cuerpos y trasladándolos para ocultar pruebas". "Es necesario investigar todas las acusaciones de forma completa y transparente para llevar a los responsables ante la Justicia", ha afirmado.

En este sentido, ha instado a la liberación de "todas las figuras políticas detenidas antes de las elecciones, incluido el líder del partido Chadema, Tundu Lissu", así como de otros individuos que "han sido detenidos de forma arbitraria desde el día de los comicios".

Se estima que unas 150 personas han sido arrestadas desde la votación, si bien "la base legal para ello no está clara". "Muchos de ellos, incluidos niños, han sido imputados por traición", ha afirmado.

"Es de vital importancia que todos los detenidos sean llevados ante la justicia, donde puedan discutir la legalidad de su detención. Todos deben ser sometidos a procesos justos y con garantías bajo el Derecho Internacional", ha añadido.