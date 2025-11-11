Agencias

El Gobierno destina 6 millones al Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe

Guardar

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se destinarán 6 millones de euros al Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe, además de un segundo acuerdo por valor de 1,4 millones para la Asociación Acción contra el Hambre en Guatemala.

El primero de ellos responde a una aportación de más de medio millón de euros al fondo fiduciario establecido en el Banco Interamericano de Desarrollo, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, para la financiación de proyectos en todos los aspectos relacionados con el agua y el saneamiento.

El segundo acuerdo se traduce en una aportación de 1.400.000 euros a la Asociación Acción contra el Hambre en Guatemala, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, para la financiación del programa 'Mejora de los servicios de saneamiento del entorno del lago Petén Itzá, Fase II'.

Según ha recordado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ambas aportaciones fueron aprobadas en la sesión del Comité Ejecutivo del FCAS, celebrada el pasado 6 de octubre.

"El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) tiene como misión financiar actuaciones, dentro de la política de cooperación internacional para el desarrollo, tendentes a promover y mejorar el acceso de los ciudadanos de los países de América Latina a los servicios de agua y saneamiento", ha precisado el departamento que dirige el ministro José Manuel Albares.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El ministro del Interior de Colombia denuncia el registro de una de sus viviendas

El ministro del Interior de

OnePlus presenta un conjunto de tecnologías para que los juegos móviles sean más rápidos, fluidos y tengan mejor imagen

OnePlus presenta un conjunto de

Alavés-Barça, Espanyol-Real Madrid y Alhama-Atlético, cruces de octavos de final de la Copa de la Reina

Alavés-Barça, Espanyol-Real Madrid y Alhama-Atlético,

Hereu celebra la proclamación de Al Nowais como secretaria general de ONU Turismo: "Todo el apoyo de España"

Hereu celebra la proclamación de

El jefe de DDHH de la ONU pide a Tanzania investigar decenas de muertes durante la violencia postelectoral

El jefe de DDHH de