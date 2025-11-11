Dimite el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, aliado de Netanyahu y negociador del alto el fuego en Gaza

El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, cercano aliado del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha presentado este martes su dimisión al cargo, un mes después de que entrara en vigor el alto el fuego en la Franja de Gaza que él mismo ayudó a negociar al liderar la delegación israelí durante las conversaciones indirectas con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"El día en que juré el cargo, prometí a mi familia que solo serviría dos años. He prorrogado mi mandato en dos ocasiones, con su aprobación. La primera vez, para colaborar en la eliminación de la amenaza existencial que representan las capacidades nucleares militares de Irán, y la segunda, para poner fin a la guerra en Gaza en los términos establecidos por Israel y lograr el regreso de nuestros rehenes a sus hogares", ha manifestado.

Así, ha aprovechado la ocasión para agradecer a Netanyahu "la oportunidad brindada" a la hora de "servir estrechamente a su lado durante los últimos tres años, y la confianza depositada" para "abordar los asuntos más importantes que enfrenta el Estado de Israel en este momento crítico". "Este Gobierno será recordado tanto por el ataque del 7 de octubre (de 2023) como por la gestión de la guerra de dos años y siete frente que le siguió", ha expresado.

Dermer ha manifestado que el 7-O es "sin duda el día más oscuro que el pueblo judío ha conocido desde la creación del Estado de Israel", pero ha hecho hincapié en que la historia de los judíos "nunca se ha definido" por sus "días oscuros, que fueron incontables", sino por la capacidad de "perseverar y vencer a la oscuridad".

"Hoy, dos años después, hemos asestado un golpe demoledor al eje del terror iraní y nos encontramos en una posición victoriosa que puede dar paso a una nueva era de seguridad, prosperidad y paz. Todo esto gracias al valor de nuestros soldados, la determinación de nuestro pueblo y su excepcional liderazgo", ha añadido.

Por último, el ministro del gabinete de Netanyahu ha reconocido que "desconoce" lo que le depara el futuro, pero ha dicho que está "seguro" de que "en todo lo que haga" seguirá "contribuyendo a asegurar el futuro del pueblo judío". "Al concluir mi mandato en el gobierno, mi fe en ese futuro es más fuerte que nunca", ha agregado.