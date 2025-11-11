Agencias

Detenido un hombre en Gran Canaria por obligar a su inquilina a mantener relaciones sexuales para no echarla

Guardar

La Guardia Civil de Vecindario (Gran Canaria) ha detenido a un hombre de 63 años como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de coacciones al presuntamente obligar su inquilina a mantener relaciones sexuales para no echarla del domicilio.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que los hechos habrían tenido lugar a finales de 2024 en un domicilio ubicado en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana.

De esta manera, según el relato de la víctima, quien mantenía un contrato de arrendamiento con su agresor, los hechos incluyen tocamientos no consentidos de índole sexual e incluso fue obligada a mantener relaciones sexuales plenas bajo coacción y amenazas de echarla del domicilio si no accedía a sus pretensiones.

Al respecto, la Guardia Civil ha señalado que el uso de la amenaza para obligar a mantener relaciones sexuales plenas no solo constituye agresión sexual, sino que demuestra un patrón de dominación que deja profundas y duraderas secuelas psicológicas en la persona afectada.

Finalmente, los agentes instruyeron las diligencias policiales, que fueron remitidas junto con el detenido al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Iberdrola lanza el proyecto Noronha Verde para reforzar la electrificación con energías limpias en Brasil

Iberdrola lanza el proyecto Noronha

El primer ministro de Irak habla de "día histórico" tras acudir a votar en las elecciones parlamentarias

El primer ministro de Irak

El Gobierno presentará la senda de estabilidad y el techo de gasto "muy próximamente"

El Gobierno presentará la senda

Uribes: "El deporte es una prioridad y está en el centro de acción política del Gobierno"

Uribes: "El deporte es una

Firefox mejora las protecciones contra el rastreo web bloqueando de forma más efectiva las huellas digitales

Firefox mejora las protecciones contra