Aumentan a 25 los muertos tras hundirse un barco con migrantes rohingyas en el mar de Andamán

Las autoridades de Malasia han informado este martes de que al menos 25 migrantes rohingyas han muerto tras hundirse la embarcación en la que viajaban en el mar de Andamán, cerca de la frontera marítima con Tailandia, un balance que ha aumentado tras el hallazgo de otros cuatro cadáveres.

El director de la Agencia de Control Marítimo de Malasia, el almirante Romli Mustafa, ha indicado que los restos sin vida de estas cuatro personas han sido hallados por los equipos de búsqueda y rescate tras el despliegue de un buque en la zona, según el diario malasio 'New Straits Times'.

Mustafa indicó el lunes que todo apunta a que durante las próximas horas podrían hallarse más cuerpos, ya que "los patrones afirman que están siendo arrastrados hacia aguas malasias".

Las víctimas son migrantes que zarparon la semana pasada desde la localidad birmana de Buthidaung. En la embarcación viajaban al menos unas 300 personas, si bien algunas abandonaron el barco en el que viajaban y se dividieron en otros tres de menor tamaño, una de las cuales zozobró ante las costas de Malasia con unas 90 personas a bordo.

Las otras dos, con un número similar de personas, han sido dadas por desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda. De momento, trece personas han sobrevivido, si bien la crisis de los rohingyas sigue agudizándose en Birmania, donde no se les reconoce como ciudadanos.