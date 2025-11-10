Xabi López-Arostegui: "No es el mismo Real Madrid de la Supercopa"

El alero del Valencia Basket Xabi López-Arostegui recuerda que este martes se van a enfrentar en la Euroliga a un Real Madrid que "no es el mismo" al que batieron en septiembre en la final de la Supercopa de España y al que recibirán ahora en el Roig Arena con ganas de "revertir la situación" tras las últimas derrotas.

"Ese primer partido de la temporada que jugamos contra ellos fue un gran partido y creo que hicimos un buen papel, pero no es el mismo Real Madrid. Han tenido muchas incorporaciones durante este año, una recientemente también, y son jugadores de gran nivel, táctico, físico y a nivel de talento", señaló López-Arostegui en declaraciones en la web del conjunto 'taronja'.

El internacional tiene claro que este choque "es un gran reto" y que por ello lo afrontan "con ambición". "Si somos capaces de hacer las cosas bien y somos fieles a nuestro juego, jugamos con energía, defendemos y corremos, somos un equipo que le puede poner en problemas, así que vamos a intentar arroparnos con nuestra gente para que este martes el Roig Arena sea un fortín y jugar el mejor basket posible", demandó.

El equipo valenciano viene de encadenar dos derrotas seguidas, en Kaunas ante el Zalgiris en la Euroliga, y en Granada ante el colista de la Liga Endesa, aunque el vasco advierte que "lo bueno de este año, tanto para bien como para mal" es que tienen "partidos muy a menudo". "La mejor manera de salir de una mala sensación es nuevamente jugando un partido e intentar revertir la situación, jugando delante de nuestra gente, haciéndonos fuertes en casa contra un rival potente", remarcó.

"La ambición tiene que ser máxima y la concentración para intentar hacer un buen partido otra vez y volver un poco a jugar bien, a reencontrarnos con nuestro juego e intentar competir para conseguir otra victoria", sentenció López-Arostegui.