Vox espera pactar con el PP el freno a la inmigración o el fin del Pacto Verde con el relevo de Mazón

Vox espera que el PP proponga durante los próximos días su candidato para presidir la Generalitat Valenciana, en sustitución de Carlos Mazón, a través de un acuerdo político que incluya medidas para frenar la inmigración o acabar con las políticas medioambientales del Pacto Verde.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, que su partido no peleará por un asiento aprovechando el relevo en la presidencia de la Generalitat, pero sí por una serie de políticas en línea con su programa, con el objetivo de apoyar la propuesta de los 'populares'.

"Estamos a la espera de que el Partido Popular decida el candidato, y cuando así nos lo comuniquen, acordar esos puntos que nos defiendan frente a las políticas destructivas del Partido Socialista (...) como la renuncia al Pacto Verde Europeo, el acabar con las políticas migratorias, la reducción en materia fiscal, el impulsar una educación de calidad o el facilitar el acceso de vivienda", ha manifestado.

El objetivo es Vox con este movimiento es "apuntalar un cambio de rumo" que Garriga ha defendido que ya comenzó cuando pactaron la anterior presidencia de Mazón, y con el nuevo candidato irán en esa misma línea para "no estafar a los españoles".

"A Vox le dan igual los nombres, le da igual los sillones, si es uno o es otro. Nosotros queremos demostrar que es posible hacer una política diferente como lo que han conocido los españoles en los últimos 40 años", ha concluido al respecto.