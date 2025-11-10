Vox defenderá el jueves en el Congreso proceder a la "remigración" de migrantes que accedan de forma irregular a España

La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados debatirá y votará el jueves la proposición no de ley de Vox para instar al Gobierno a proceder a la "remigración" de los migrantes que accedan de forma irregular a España.

En concreto, en la iniciativa a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox apuesta por proceder a la "remigración" de todos los inmigrantes que accedan "ilegalmente" a España e impedir que puedan acceder "a cualquier tipo de ayuda social o servicio público".

Asimismo, pide que se lleve a cabo "la remigración de cualquier inmigrante legal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como de todo aquel que decida no integrarse en la cultura de la Nación que lo acoge o intente imponer la suya".

También aboga por auditar "exhaustivamente" todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años "con el fin de evitar el fraude y revocar la de todos aquellos que hayan accedido de manera fraudulenta a la misma".

Por otro lado, los de Santiago Abascal solicitan realizar las modificaciones legales "oportunas" a fin de suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma "ilegal" a España.

Igualmente, quiere que se establezca la "prioridad nacional" en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda, y proceder a la "remigración" de todos aquellos extranjeros que, "por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles". "En todo caso, el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización", apunta.

De la misma manera, propone "acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa".

Además, recomienda promover incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles y, a su vez, establecer criterios de reciprocidad con todos los países que restrinjan de alguna forma la contratación de españoles.

"PRIORIDAD NACIONAL"

Vox también apuesta por implementar "una política migratoria firme, ordenada" y de acuerdo con las necesidades del mercado laboral. Para ello, quiere que se asegure la prioridad nacional y la sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles, así como la capacidad y voluntad de adaptación a la cultura españa y sus costumbres.

Mientras, pide suspender la cooperación al desarrollo "con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la inmigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales".

Por último, recomienda establecer un régimen fiscal "específico y disuasorio" para la adquisición de viviendas por parte de capital extranjero, "con el fin de proteger el acceso a la vivienda por parte de los españoles". "Los ingresos generados por esta fiscalidad especial se destinarán íntegramente a financiar bonificaciones fiscales y ayudas directas para jóvenes españoles, así como a la promoción de vivienda protegida de acceso exclusivo para españoles", concluye.