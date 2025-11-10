Agencias

Un cambio en los permisos de ubicacion en Android 16 protegerá la privacidad de los usuarios de zonas rurales

Guardar

Google ha introducido un cambio en los permisos de ubicación que se conceden a las aplicaciones para evitar que la ubicación aproximada pueda revelar el lugar en el que se encuentran los usuarios en zonas rurales.

La ubicación es uno de los permisos sensibles que en ocasiones solicitan las aplicaciones para ofrecer sus servicios. De manera general, es suficiente con una ubicación aproximada, que tiene un alcance de unos 3 kilómetros cuadrados.

En ocasiones, algunas apps con el permiso de ubicación habilitado solicitan activar una ubicación más precisa, que que trabaja en un ratio de entre 3 y 50 metros en torno al usuario. Puede ser útil para servicios de navegación, como Google Maps, pero en general, no es necesaria para recibir recomendaciones de restaurantes.

Si bien la ubicación precisa localiza con mayor exactitud al usuario, Google se ha dado cuenta de que la ubicación aproximada puede hacer lo mismo en zonas con baja densidad de población, como ocurre en el medio rural, lo que reduce la privacidad.

Para evitar que la ubicación del usuario pueda ser fácilmente identificable, la compañía tecnológica ha introducido en Android 16 lo que ha llamado 'Ubicaciones aproximadas basadas en la densidad', como ha identificado el portal especializado Android Authority en la versión para desarrolladores de Google Play Services.

Se trata de una característica que comprobará la densidad de población para, en caso de detectar que se trata de un zona poco poblada, modificar la estimación de distancia para garantizar la privacidad en la misma medida que se ofrece en una ciudad.

Aunque la compatibilidad se habilita en Google Play Services, el portal especializado indica que son los fabricantes de dispositivos móviles los que deben incorporar este cambio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las conversaciones entre Afganistán y Pakistán concluyen sin avances ni fecha de continuación

Las conversaciones entre Afganistán y

Irán asegura que inspectores del OIEA realizaron la semana pasada visitas a varias instalaciones nucleares

Irán asegura que inspectores del

Israel lanza nuevos bombardeos contra "infraestructura" de Hezbolá en el sur y el este de Líbano

Israel lanza nuevos bombardeos contra

El Banco de Inglaterra lanza una consulta para regular las 'stablecoins'

El Banco de Inglaterra lanza

La Fiscalía de Israel pide permiso judicial para confiscar las 50 barcas usadas por la flotilla a Gaza

La Fiscalía de Israel pide