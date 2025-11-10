Teté by Odette y Carla Hinojosa vuelven a unir talento en su nueva colección cápsula FW2026

Cambio de hora, cambio de armario y con ello han llegado las nuevas propuestas de cara a esta temporada otoño invierno. La notable bajada de temperaturas invita a echar mano de las prendas más calentitas con las que seguir luciendo a la última y para ello, la diseñadora cántabra Odette Álvarez ha vuelto a contar con Carla Hinojosa, con quien ha realizado una colección de 20 piezas que presentaron recientemente en Madrid.

"Estoy muy contenta con el resultado de la colección, ha sido muy fácil trabajar con Carla porque hemos plasmado lo que teníamos en mente", asegura la directora creativa de la firma. Se trata de "un fondo de armario perfecto y versátil compuesto por piezas que no pasan de moda". Entre las más destacadas unos pantalones anchos realizados en satén y lana fría, una falda de tul y una blazer en un tono azul noche, color que supone el hilo conductor de la propuesta.

En cuanto a las prendas de abrigo, Carla Hinojosa y Odette han ideado un abrigo de pelo de cabra tibetana en este mismo tono azul, perfecto para las noches y las próximas fiestas. Para el día a día, la colección cuenta con un abrigo largo en paño color camel y un chaquetón gris marengo confeccionado en el mismo material.

TBO por Carla Hinojosa FW2026 incluye una camisa con jaretas tipo smoking, además de un chaleco balcón con encaje en popelín y cuerpos de punto en negro con cristales y cuello halter, que realzan la feminidad y la versatilidad de la mujer que luzca la prenda.

La colección, que está concebida como un fondo de armario, es una propuesta elegante, atemporal y llena de personalidad con una paleta cromática neutra en tonos marrón, gris, beige y el azul noche tan llamativo, que parece que ha llegado para desbancar al clásico negro.

La colección cápsula se presentó en el restaurante Pincelada del Hotel Bless de la capital, ante un pequeño grupo de personas referentes en el mundo de la moda como Arancha Priede, Directora General de Negocio Ferial de Ifema; Asier Labarga, director de la Mercedes-Benz Fashion Week; la periodista Clara Courel; Carmen Lomana y las creadoras de contenido Eugenia Osborne, Paula Ordovás, Paula Moya, Rocío López, Teresa Andrés e Isabel Sánchez Lozano, además de la gurú de la belleza, María Casado, de Wellness Boutique.