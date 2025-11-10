Suiza firma el acuerdo para participar en programas de investigación y digital de la UE

Suiza ha firmado este lunes el acuerdo suscrito con la Unión Europea para su participación en programas europeos de investigación y digital, como 'Horizon Europe', 'Digital Europe' y el programa de Investigación y Formación de Euratom.

Con la firma, oficializada en un acto en Berna con la presencia de la comisaria de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, los investigadores y entidades científicas suizas podrán liderar consorcios, recibir financiación directa de la UE y acceder a todos los pilares e instrumentos de los programas europeos, quedando en pie de igualdad con sus pares de los Estados miembros.

El paso abre nuevas posibilidades para compartir talento, infraestructuras de investigación y capacidades industriales, ha explicado la Comisión Europea en un comunicado, en el que subraya que la firma de Suiza refuerza la posición de Europa como centro mundial de desarrollo científico y tecnológico de alto impacto.

El acuerdo entra ahora en vigor pero tendrá efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2025. Aparte se espera que Suiza se integre el año que viene en Fusion for Energy, el proyecto internacional de energía de fusión más importante del mundo, y en 2027 acceda al programa Erasmus+.

La UE y Suiza acordaron el pasado diciembre un nuevo marco de relaciones modernizado para llevar el vínculo "a un nuevo nivel", más de tres años después de que el anterior proceso de diálogo colapsase por las diferencias entre Bruselas y Berna.