Sofía Cristo asegura que su madre "está tranquila" tras no aparecer en las memorias del emérito

La publicación de las memorias del Rey Juan Carlos I en Francia ha provocado un tsunami informativo porque en ellas, además de hablar de su trayectoria como monarca en España también ha desvelado su opinión acerca de la Reina Letizia, ha expuesto su relación con la Reina Sofía y ha tachado a su hijo, el Rey Felipe VI, de "insensible".

En ellas también habla de su relación extramatrimonial con Corinna Larsen, denominándola como un error en su vida, pero sin embargo no menciona a Bárbara Rey en sus páginas, lo que ha llamado especialmente la atención.

"Si te digo algo va a arder Troya", contestaba la vedette esta semana ante las cámaras de Europa Press al ser preguntada por ello. Este fin de semana, ha sido Sofía Cristo la que se ha pronunciado al respecto y lo cierto es que ha mostrado indiferencia absoluta.

La dj ha asegurado que su madre "está tranquila" tras no aparecer en las memorias del emérito y ha confesado que "no me interesa ese tema". Lo que sí que ha querido dejar claro es que está "muy orgullosa" de Bárbara tras su paso por 'Bailando con las estrellas'.

EuropaPress

