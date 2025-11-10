Rusia afirma que Lavrov "sigue trabajando activamente" y rechaza las especulaciones sobre su caída en desgracia

El Kremlin ha asegurado este lunes que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, "sigue trabajando activamente", tras las especulaciones sobre su posible caída en desgracia tras la anulación de la cumbre prevista en Hungría entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente.

"Sergei (Lavrov) sigue trabajando. Está trabajando activamente", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. "Cuando hay acontecimientos públicos apropiados, se verá al ministro", ha señalado, en referencia a su ausencia varios días ante los focos públicos.

Así, ha recalcado que las especulaciones sobre un posible cese del jefe de la diplomacia rusa, puesto que ocupa desde 2004, "son totalmente falsos", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. "No hay que prestarles atención. Todo va bien", ha zanjado.

Las palabras de Peskov han llegado un día después de que Lavrov reapareciera públicamente en una entrevista a medios rusos, ante las especulaciones sobre su futuro político tras estar ausente de una reunión extraordinaria la semana pasada del Consejo de Seguridad de Rusia en la que se abordó la posible reanudación de los ensayos nucleares.

Diversas informaciones apuntan a Lavrov como responsable de la decisión Trump de cancelar la reunión prevista con Putin en Budapest, para la cual no se había fijado fecha, si bien por el momento ninguno de los dos países han dado explicaciones oficiales sobre este paso, mientras Hungría insiste en la posibilidad de que el encuentro salga adelante.