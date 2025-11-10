Mar Saura se convierte en la invitada más estilosa de la noche entre Eva Longoria y Vicky Martín Berrocal

La exclusiva inauguración de Nota Blu New Brasserie de Madrid reunió a un gran número de celebridades en una velada marcada por la sofisticación y la buena sintonía entre los asistentes. Mar Saura y su marido, Javier Revuelta, fueron de los primeros en llegar al espacio gastronómico situado en la calle Claudio Coello, donde evitaron comentar la reciente publicación de las memorias de Mar Flores. Radiante y sonriente, la modelo se limitó a asegurar que se encuentra "muy bien", mientras confirmaba su apoyo a Eva Longoria, otra de las estrellas que compartía la velada en el interior del restaurante.

La cena se convirtió en un punto de encuentro para numerosas personalidades del mundo del espectáculo, entre ellas Vicky Martín Berrocal, María Bravo, e Ilia Topuria, quienes compartieron risas y posaron en el photocall del restaurante, mostrando complicidad y naturalidad. Javier Revuelta acompañó a su esposa en todo momento, demostrando el ambiente cercano y de distensión que se vivió entre los asistentes, en una de las noches más glamurosas del otoño madrileño.

En cuanto al estilismo que lució Mar para la ocasión, destacó por su elección elegante y sofisticada. La modelo apostó por un conjunto de Saint Laurent (YSL), protagonizado por un top lencero y pantalón negro de talle alto, acompañado por una chaqueta de cuero de IZAKOVA. El look se completó con unos zapatos de la firma CASADEI y las exclusivas joyas de BVLGARI, todo bajo la dirección de su estilista, Víctor Blanco. Un outfit que realzó aún más la esencia de la noche y la situó entre las invitadas más estilosas del esperado estreno gastronómico.