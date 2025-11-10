Macron recibirá este martes a Abbas en el Elíseo tras el reconocimiento de Francia al Estado de Palestina

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá este martes en París al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en una visita oficial que llega después de que las autoridades francesas decidieran en septiembre reconocer el Estado de Palestina, en línea con otros reconocimientos internacionales durante los últimos años.

El Elíseo ha señalado en un comunicado que "este encuentro se enmarca en la continuidad del reconocimiento del Estado Palestino por parte de Francia y del trabajo llevado a cabo para poner en marcha un plan de paz y seguridad para todos en Oriente Próximo", tras la reunión ministerial del 9 de octubre y la posterior cumbre en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para la firma sobre el acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza.

Así, ha especificado que Macron "reafirmará en esta ocasión el apego de Francia con la plena aplicación del acuerdo (sobre la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja) y los trabajos para garantizar un acceso continuado de la ayuda humanitaria a Gaza".

"Los dos dirigentes discutirán los próximos pasos del plan de paz, en particular en lo relativo a las áreas de seguridad, gobernanza y reconstrucción, junto con socios árabes e internacionales, para prepararse para el 'día después' (en el enclave palestino)", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que Macron y Abbas "abordarán la cuestión de la reforma de la Autoridad Palestina, condición esencial para un retorno duradero a la estabilidad y al surgimiento de un Estado palestino viable, democrático y soberano que viva en paz y seguridad junto a Israel".

Macron anunció en septiembre el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Francia, en el marco de su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, después de que poco antes lo hicieran Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. A ellos se sumaron posteriormente Andorra, Australia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco, y San Marino.

La decisión de París se sumó a la de otros países, como España, que decidieron dar este paso ante el estancamiento del proceso de paz y la cruenta ofensiva de Israel contra Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023. Israel, que ha criticado estas decisiones, ha rechazado insistentemente la viabilidad de la solución de dos Estados, respaldada internacionalmente.