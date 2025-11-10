La UE denuncia que Putin sigue "aterrorizando" Ucrania con ataques "masivos" contra estructuras energéticas

La Unión Europea ha denunciado este lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, sigue "aterrorizando" Ucrania con sus continuos ataques contra infraestructuras energéticas, apuntando a la aplicación de más sanciones para que Moscú cese la agresión y se siente a negociar la paz con Kiev.

"Una vez más, Putin continúa aterrorizando a los ucranianos. Lo que hemos visto con estos ataques es que está dirigiendo sus ataques contra infraestructuras energéticas críticas, incluidas subestaciones que suministran energía a plantas nucleares", ha asegurado la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, en declaraciones en rueda de prensa desde la capital comunitaria.

En este sentido, ha denunciado que el ataque durante la madrugada del viernes al sábado contra sus subestaciones eléctricas interrumpió los servicios de electricidad, agua y calefacción, y "puso en peligro la seguridad nuclear". Este domingo las centrales nucleares ucranianas de Jmelnitski y Rivne, en el oeste del país, confirmaron que tuvieron que reducir sus niveles de producción por la ofensiva rusa.

Frente a esto, la UE sigue trabajando en futuras rondas de sanciones para respaldar a Ucrania tanto en el plano energético como militar, ha detallado Hipper, quien ha indicado que el bloque continuará los contactos países afines "para movilizar más apoyo para mantener el sector energético" de Ucrania.

"Seguimos trabajando continuamente en nuevas formas y maneras para aumentar la presión sobre Putin y asegurarnos de que acuda a la mesa de negociaciones", ha recalcado, sobre una próxima ronda de sanciones, la 20ª, de la que la Comisión Europea todavía no ha desvelado en qué consistirá.

Rusia ha intensificado los ataques las últimas semanas, con especial foco en la ciudad de Pokrovsk, uno de los pocos bastiones ucranianos en la región de Donetsk. La ciudad minera e industrial, clave para las comunicaciones, es de las pocas ciudades que controla Kiev en la zona del Donbás.