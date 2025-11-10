Agencias

La renta disponible de los españoles subió un 0,2% en el segundo trimestre, la mitad que la OCDE

Los ingresos reales disponibles de los hogares españoles subieron en el segundo trimestre del año un 0,17%, la mitad que el 0,41% de subida que registró la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según ha difundido este lunes el 'think tank' de países.

El alza en la renta de los españoles es de los menores registrados en el bloque de países. Solamente dos países registraron avances menores: Austria (+,15%) y Canadá (0,16%). Asimismo, otros cuatro países registraron contracciones: Australia (-0,31%), Dinamarca (-0,54%), Países Bajos (-0,58%) y Chile (-0,59%).

La OCDE ha explicado que el PIB per capita registró un incremento del 0,5% en el segundo trimestre, una aceleración de cuatro décimas respecto al primer trimestre del año y de una décima en comparación con un año antes.

En el caso de España, el crecimiento estuvo en línea con el bloque de países, ya que creció en esta medida a un ritmo del 0,53%, por encima de países como Francia (+0,27%), Alemania (-0,18%) o Italia (-0,04%).

