La inversión inmobiliaria en 'retail' en Europa crece un 16% en 2025, según Savills

La inversión inmobiliaria en el segmento de comercio minorista ('retail') en Europa muestra un crecimiento interanual del 16% en el volumen total de operaciones, hasta superar los 24.600 millones de euros en lo que va de año, según informó Savills.

Esta cifra sitúa la actividad un 3% por encima de la media de los últimos cinco años (para el periodo entre el primer y el tercer trimestre).

La firma explica que el resurgimiento del 'retail' se está extendiendo "de forma generalizada" por el continente. Los centros comerciales han vuelto a ganar protagonismo, concentrando el 30% del volumen total de inversión desde comienzos de año, frente al 26% del mismo periodo de 2024. Este aumento responde principalmente a un mayor número de operaciones de gran tamaño y al regreso de capital institucional interesado en estos activos.

Según Savills, los fundamentales del mercado europeo del comercio minorista están mejorando "de manera sostenida". Las tasas de desocupación continúan descendiendo, el crecimiento de rentas vuelve a ganar tracción y la limitada oferta de nuevos desarrollos está reforzando las perspectivas de ingresos para los inversores. "Este entorno más favorable está propiciando la llegada al mercado de carteras y activos de mayor tamaño, ampliando la base de compradores y dinamizando las operaciones", agrega.

Para los próximos meses, la firma prevé que la mejora de las condiciones macroeconómicas y la fortaleza del mercado ocupacional 'retail' sigan impulsando la demanda inversora. Cree que la compresión de los intereses ('yields') se mantendrá gradual, con los parques comerciales y los activos de 'high street' a la cabeza.

"Los centros comerciales 'prime' también se beneficiarán del creciente interés institucional por los grandes volúmenes de inversión, lo que favorecerá la liquidez y una lenta pero sostenida reducción de 'yields'", añade.

Savills también destaca un fuerte repunte de la actividad 'retail' transfronteriza en las principales ciudades europeas, con las marcas estadounidenses encabezando la expansión internacional. Aunque las enseñas de origen europeo continúan dominando a nivel regional --representan el 56% de las nuevas aperturas--, los 'retailers' de Estados Unidos ya suponen el 25% de todas las nuevas tiendas abiertas en Europa, frente al 14% del año anterior.

Esta tendencia, según la firma, está impulsada por factores macroeconómicos y geopolíticos: las tensiones comerciales y la moderación de la confianza del consumidor en EEUU han llevado a muchas empresas a acelerar sus estrategias de crecimiento en Europa, reforzadas por el acuerdo comercial UE-EEUU firmado en julio.

Por último, la empresa explica que los 'retailers' canadienses también están incrementando su presencia en Europa, representando el 4% de las nuevas entradas internacionales, mientras que las marcas chinas se están diversificando hacia ciudades como Berlín, Ámsterdam o Zúrich para reducir su dependencia del mercado doméstico.