Isabel Díaz Ayuso sufre una "leve indisposición" que le obliga a abandonar la misa de la Almudena

Isabel Díaz Ayuso ha sufrido un contratiempo en la mañana de este domingo 9 de noviembre durante la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, y ha tenido que abandonar el acto en ambulancia por "una leve indisposición".

Fuentes de su equipo a Europa Press han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio "más rápido y seguro". Una "leve indisposición" que le impidió ayer participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes.

Ayuso llegaba a la catedral, donde ha realizado declaraciones ante la prensa sobre los deseos que iba a pedirle a la virgen y minutos después tenía que abandonar la misa desatando las alarmas entre los asistentes.